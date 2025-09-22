Lluvias y tormentas eléctricas afectarán occidente, centro y sur este martes 23 de septiembre

El especialista agregó que en el resto del país se esperan precipitaciones de menor intensidad. “De más regiones se esperan precipitaciones débiles”, puntualizó.

“La influencia de una vaguada en superficie sobre el territorio nacional estará produciendo lluvias y chubascos débiles a moderados y dispersos, acompañado de tormentas eléctricas sobre las regiones occidente, centro y sur”, explicó Fonseca.

Tegucigalpa, Honduras.- La influencia de una vaguada en superficie provocará lluvias y chubascos débiles a moderados, acompañados de tormentas eléctricas en las regiones occidente, centro y sur del país, informó Luis Fonseca, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos ( Cenaos ).

En cuanto a las condiciones marítimas, señaló que el oleaje se mantendrá entre uno y tres pies en el litoral Caribe, mientras que en el Golfo de Fonseca alcanzará entre dos y cuatro pies.

Sobre las temperaturas, el pronosticador detalló los valores que se esperan en las principales regiones del país. “En el distrito central máxima de 28 °C mínima de 20°, región central máxima de 30° mínima de 20°, región insular máxima de 31° mínima de 24°, región norte máxima de 32° mínima de 26°, región oriental máxima de 31° mínima de 20°, región sur máxima de 34° mínima de 24° y región occidental máxima de 28° y mínima de 16°”, precisó.

En el Distrito Central, las temperaturas oscilarán entre los 20 y 28 grados Celsius, mientras que en la zona central llegarán a los 30 grados como máximo y 20 como mínimo.

La región insular reportará temperaturas entre los 24 y 31 grados, y la región norte entre 26 y 32 grados.

Para el oriente del país se esperan valores entre los 20 y 31 grados, en el sur las más elevadas, con máximas de 34 grados y mínimas de 24, y en occidente se registrarán las más bajas, con mínimas de 16 y máximas de 28 grados Celsius.

ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Contenido generado semiautomáticamente con inteligencia artificial, aprobado y editado por un periodista, a partir de audios o boletines de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).