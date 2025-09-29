Escápese en Semana Morazánica a las zonas turísticas de Francisco Morazán

Tegucigalpa, Honduras.— Cuando se habla del departamento de Francisco Morazán, muchas veces el foco recae únicamente en su capital, Tegucigalpa. Sin embargo, este departamento alberga un mosaico de destinos que, entre historia, cultura, naturaleza y tradiciones, ofrecen a propios y visitantes una variedad atractiva para el turismo, especialmente durante la Semana Morazánica, cuando la oportunidad de desconectar y redescubrir se vuelve imprescindible. En la zona central del departamento, a menos de una hora de Tegucigalpa, se encuentran varios pueblos que mantienen viva la herencia colonial y una cultura artesanal vibrante. Valle de Ángeles es uno de los destinos más emblemáticos: arquitectura colonial, calles empedradas y talleres donde se elaboran artesanías en cerámica, cuero, madera y textiles. Su oferta gastronómica local — enchiladas, tamales, el tradicional café de altura — complementa la experiencia. Además, su clima fresco y el paisaje montañoso crean un ambiente ideal para el turismo de descanso y cultura. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Cerca de allí, San Juancito fue en su tiempo un centro minero importante. Hoy conserva vestigios de esa época, combinados con un entorno natural que permite senderismo y observación de flora y fauna. El Parque Nacional La Tigra, a unos 30 minutos de Tegucigalpa, es un pulmón verde fundamental para la región. Con senderos bien señalizados, bosque nuboso, biodiversidad única, ideal para caminatas, avistamiento de aves y fotografía. Su cercanía a la capital lo convierte en un destino accesible para quienes desean respirar aire puro sin alejarse demasiado de la ciudad. Otro punto rural muy atractivo es El Hatillo, una aldea del Distrito Central, en la que se puede conocer el proceso del café, desde la cosecha hasta la taza, en fincas que ofrecen recorridos guiados y degustaciones. Además, su entorno natural invita a caminatas relajantes y fotografías panorámicas. San Antonio de Oriente se presenta como otra joya colonial de la zona central-oriente. A unos ~30 kilómetros de Tegucigalpa, este municipio conserva iglesias antiguas, edificaciones coloniales y comunidades como El Jicarito, El Limón, Hoya Grande, Santa Inés y Tabla Grande, que guardan historia y costumbres profundas. Santa Lucía, muy cercana, aporta un ambiente más relajado: casas pintorescas, clima agradable, vistas panorámicas desde sus miradores y la cercanía que permite ir y venir fácilmente. En la zona sur del departamento resalta la riqueza histórica y la variedad de espacios naturales para descanso y aventura.

Ojojona, a unos 30‑35 km al sur de Tegucigalpa, es un pueblo colonial que conserva calles empedradas, fachadas de adobe y una atmósfera de siglos pasados. Su tradicional alfarería (barro) y talleres son visita obligada para quienes aprecian las tradiciones hondureñas. También ofrece grutas, cascadas y abrigos rocosos aptos para el senderismo. Los balnearios naturales son otra gran atracción en la zona: el Balneario La Mina, el Balneario San Juancito, entre otros espacios donde los visitantes pueden refrescarse, disfrutar de ríos y pozas rodeadas de naturaleza. Sabanagrande, Santa Ana y Alubarén continúan ofreciendo encanto rural: Sabanagrande con sus famosas rosquillas, Santa Ana con el Parque Eólico del Cerro de Hula cuyas turbinas se alzan entre paisajes de montaña, y Alubarén con su plaza e iglesia colonial como centro cultural activo. Reitoca y San Miguelito también son destinos que suman al sur: Reitoca por su paisaje verde, senderismo y naturaleza apacible; San Miguelito por la curiosa Piedra de Baile, un mirador natural que envuelve leyenda y belleza. Nueva Armenia, algo más apartado, ofrece ríos de aguas claras, comunidades pintorescas y autenticidad rural que recompensa el viaje. En la zona oriente del departamento, donde los cerros se elevan y las tradiciones persisten intactas, hay múltiples destinos que merecen especial atención. Tatumbla, municipio montañoso sobre la falda del cerro Uyuca, ofrece recorridos por senderos, miradores con vistas hacia los valles, bosques cercanos, observación de aves, contacto con comunidades rurales y gastronomía local en ambientes tranquilos.

La Reserva Biológica Uyuca, en ese mismo cerro, complementa la experiencia al permitir caminatas suaves en bosque conservado, rutas naturales accesibles desde Tegucigalpa, y la oportunidad de desconectarse en la naturaleza sin viajar muchas horas. Talanga, a unos 45 minutos de la capital, se alza como una joya natural: su parque central remozado, mercados llenos de productos frescos y festivales locales muestran la vitalidad de su cultura popular. Las rutas desde aquí hacia los cerros orientales permiten vistas panorámicas espectaculares al amanecer. Maraita, agrícola y auténtico, ofrece paisaje entre colinas, clima fresco, producción local de café y cacao, y una cercanía con la tierra que pocos lugares tienen. Cantarranas, con su encanto particular, se ha convertido en un refugio de arte público: murales, esculturas, calles empedradas, restaurantes acogedores y festivales culturales que reflejan identidad. Es un destino ideal para quienes disfrutan de la combinación de naturaleza, historia y creatividad popular. La Libertad, por su parte, aún poco explotada, suma balnearios como Las Glorias y cuerpos de agua natural que invitan al chapuzón, además de bosques y aire fresco. Y no se queda atrás la Reserva Biológica El Chile, entre Cantarranas/Villa de San Francisco, un macizo montañoso de 6,600 hectáreas con bosques mixtos, cascada “Los Chorros de El Chile”, senderos para caminatas cortas y medianas, miradores naturales, y un ecosistema que abastece a comunidades de la zona. Una joya ecológica para los amantes del ecoturismo serio.