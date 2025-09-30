  1. Inicio
Refuerzan planes de emergencia ante Semana Morazánica y lluvias

Más de 40,000 voluntarios de Copeco estarán en diferentes sitios del país, además la Cruz Roja tendrá 270 puestos de control con más de 150 ambulancias

  • 30 de septiembre de 2025 a las 12:20
Las autoridades desplegarán 28,000 elementos y 40,000 voluntarios para resguardar la seguridad de los viajeros en la Semana Morazánica.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) y la Cruz Roja Hondureña han activado planes de contingencia a nivel nacional para garantizar la seguridad de la población durante el feriado Morazánico.

Pedro Barahona, representantes de la dirección de operaciones de Copeco, informó que se cuenta con un plan operativo que permitirá realizar brindar asistencia humanitaria a los que salgan durante el asueto que comenzó el pasado lunes para los empleados públicos y el miércoles para los de la empresa privada.

Tenemos puestos de descanso, áreas de monitoreo, patrullaje en la parte acuática, marítima y aérea, con aproximadamente 40,000 voluntarios a nivel nacional, en las áreas donde la gente tiene mayor preferencia para hacer visitas", dijo.

Refuerzan controles viales para un retorno seguro en el Feriado Morazánico

El Comité Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm) lanzó la campaña "Viaja con precaución, regresa sin preocupación", con el objetivo de que las personas puedan trasladarse y regresar sin incidentes.

"Lo que buscamos es disminuir los grados de riesgo ante las diferentes situaciones que se puedan presentar en los distintos lugares que visite la población", explicó Barahona.

Por su parte, la Cruz Roja Hondureña mantendrá 270 puestos de control en diferentes puntos del país, con más de 150 ambulancias y 3,000 voluntarios listos para responder a diversos escenarios.

Yanci López, subgerente de gestión de riesgo de la Cruz Roja, manifestó que el plan establece los diferentes escenarios que se puedan generar durante el feriado, incluyendo lluvias.

"Históricamente para estas fecha se ha atendido el feriado y el tema de lluvias, y la Cruz Roja Hondureña se ha ido preparando para dar respuesta ante los diferentes escenarios que se puedan dar", dijo.

En los últimos días se han reportado fuertes lluvias en diferentes sitios del país, por lo que el comité de alerta temprana de Copeco declaró alerta verde y amarilla para varios departamentos y municipios del país.

Más de 23 mil agentes policiales serán desplegados en la Semana Morazánica

El boletín de Copeco señala que se elevó la alerta amarilla este martes 30 de septiembre durante 24 horas en los departamentos de La Paz, Intibucá, Lempira, Ocotepeque.

Y se extiende a los municipios aledaños al río Ulúa, como Pimienta, Villanueva, Potrerillos y San Manuel en Cortés; El Progreso, Santa Rita y El Negrito en Yoro, hasta El Ramal del Tigre en Tela, Atlántida.

Esta alerta también incluye al municipio de Alianza, en el departamento de Valle.

Mientras que la alerta verde se mantiene para Comayagua, Francisco Morazán, Valle, Choluteca, Copán y Santa Bárbara.

