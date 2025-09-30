Refuerzan planes de emergencia ante Semana Morazánica y lluvias

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) y la Cruz Roja Hondureña han activado planes de contingencia a nivel nacional para garantizar la seguridad de la población durante el feriado Morazánico. Pedro Barahona, representantes de la dirección de operaciones de Copeco, informó que se cuenta con un plan operativo que permitirá realizar brindar asistencia humanitaria a los que salgan durante el asueto que comenzó el pasado lunes para los empleados públicos y el miércoles para los de la empresa privada. Tenemos puestos de descanso, áreas de monitoreo, patrullaje en la parte acuática, marítima y aérea, con aproximadamente 40,000 voluntarios a nivel nacional, en las áreas donde la gente tiene mayor preferencia para hacer visitas", dijo.

El Comité Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm) lanzó la campaña "Viaja con precaución, regresa sin preocupación", con el objetivo de que las personas puedan trasladarse y regresar sin incidentes. "Lo que buscamos es disminuir los grados de riesgo ante las diferentes situaciones que se puedan presentar en los distintos lugares que visite la población", explicó Barahona. Por su parte, la Cruz Roja Hondureña mantendrá 270 puestos de control en diferentes puntos del país, con más de 150 ambulancias y 3,000 voluntarios listos para responder a diversos escenarios. Yanci López, subgerente de gestión de riesgo de la Cruz Roja, manifestó que el plan establece los diferentes escenarios que se puedan generar durante el feriado, incluyendo lluvias. "Históricamente para estas fecha se ha atendido el feriado y el tema de lluvias, y la Cruz Roja Hondureña se ha ido preparando para dar respuesta ante los diferentes escenarios que se puedan dar", dijo. En los últimos días se han reportado fuertes lluvias en diferentes sitios del país, por lo que el comité de alerta temprana de Copeco declaró alerta verde y amarilla para varios departamentos y municipios del país.