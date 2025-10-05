Declaran alerta amarilla en el Distrito Central por lluvias y suelos saturados

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) declaró este domingo alerta amarilla por 72 horas en Tegucigalpa y Comayagüela debido a la saturación de suelos y las fuertes lluvias generadas por un disturbio tropical que afecta el territorio nacional.

La medida entró en vigor a las 10:00 de la mañana, tras las evaluaciones del Comité de Emergencia Municipal (CODEM) y el Sistema de Alerta Temprana (SAT) de la municipalidad.

Ambas instancias determinaron que los niveles de precipitación han aumentado significativamente en las últimas horas.