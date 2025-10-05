  1. Inicio
  2. · Honduras

Declaran alerta amarilla en el Distrito Central por lluvias y suelos saturados

La Alcaldía Municipal del Distrito Central emitió una Alerta Amarilla por 72 horas en Tegucigalpa y Comayagüela ante el riesgo de deslizamientos e inundaciones

  • 05 de octubre de 2025 a las 13:16
Declaran alerta amarilla en el Distrito Central por lluvias y suelos saturados

Autoridades municipales declararon alerta amarilla en el Distrito Central por saturación de suelos y lluvias intensas.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) declaró este domingo alerta amarilla por 72 horas en Tegucigalpa y Comayagüela debido a la saturación de suelos y las fuertes lluvias generadas por un disturbio tropical que afecta el territorio nacional.

La medida entró en vigor a las 10:00 de la mañana, tras las evaluaciones del Comité de Emergencia Municipal (CODEM) y el Sistema de Alerta Temprana (SAT) de la municipalidad.

Ambas instancias determinaron que los niveles de precipitación han aumentado significativamente en las últimas horas.

Vacacionistas retornan a sus hogares tras concluir el Feriado Morazánico

Los reportes meteorológicos advierten que la acumulación de lluvias incrementa el riesgo de deslizamientos de tierra, inundaciones y desprendimiento de material en zonas vulnerables de la capital.

Equipos municipales realizan monitoreo constante en barrios y colonias con antecedentes de emergencias por lluvias.

La AMDC recomendó a la población extremar las medidas de precaución, especialmente en áreas propensas a deslizamientos e inundaciones, y recordó que cualquier emergencia puede reportarse a la línea 100.

Tras fuerte lluvia, inundaciones afectan a capitalinos este sábado

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias