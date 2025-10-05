Declaran alerta amarilla en el Distrito Central por lluvias y suelos saturados

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) declaró este domingo alerta amarilla por 72 horas en Tegucigalpa y Comayagüela debido a la saturación de suelos y las fuertes lluvias generadas por un disturbio tropical que afecta el territorio nacional.
La medida entró en vigor a las 10:00 de la mañana, tras las evaluaciones del Comité de Emergencia Municipal (CODEM) y el Sistema de Alerta Temprana (SAT) de la municipalidad.
Ambas instancias determinaron que los niveles de precipitación han aumentado significativamente en las últimas horas.
Los reportes meteorológicos advierten que la acumulación de lluvias incrementa el riesgo de deslizamientos de tierra, inundaciones y desprendimiento de material en zonas vulnerables de la capital.
Equipos municipales realizan monitoreo constante en barrios y colonias con antecedentes de emergencias por lluvias.
La AMDC recomendó a la población extremar las medidas de precaución, especialmente en áreas propensas a deslizamientos e inundaciones, y recordó que cualquier emergencia puede reportarse a la línea 100.
⚠️ ¡Atención, capitalino! ⚠️— Alcaldía del Distrito Central (@AlcaldiaDCHN) October 5, 2025
🟡🗓A partir de las 10:00 am de este domingo 5 de octubre el Distrito Central entra en alerta amarilla ante pronóstico de intensas lluvias sobre el territorio nacional.🌧
Esta medida se mantiene vigente las próximas 72 horas, debido a los niveles de... pic.twitter.com/yn99rMcBKT