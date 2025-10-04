  1. Inicio
Tras fuerte lluvia, inundaciones afectan a capitalinos este sábado

Una fuerte tormenta comenzó a azotar varios sectores de la capital este sábado. Varias calles están inundadas y el Estadio Nacional mostró su vulnaribilidad de nuevo

  • 04 de octubre de 2025 a las 19:27

Tegucigalpa, Honduras.-Varios sectores de la capital hondureños se vieron afectados por las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias que han azotado la capital este sábado 4 de octubre.

Una fuerte tormenta comenzó a azotar varios sectores de la capital a eso de las 5:00 de la tarde y algunas personas registraron los daños.

En redes circulan videos que muestran como parte de los camerinos dentro del Estadio Nacional Chelato Uclés se encuentran anegados por las filtraciones de lluvia del techo.

En uno de los clips se logra ver que el agua cae por las lámparas, generando severas inundaciones en el coloso capitalino.

Sigue alerta amarilla en municipios cercanos al río Ulúa y en Alianza

De igual manera, en el anillo periférico, a la altura de Las Casitas, las personas han reportado que la calle está inundada, causando problemas para poder pasar.

Asimismo, los capitalinos reportaron inundaciones leves en el bulevar de las Fuerzas Armadas, a la altura de la colonia Progreso, así como a la altura del Colegio Médico de Honduras.

