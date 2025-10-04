Tras fuerte lluvia, inundaciones afectan a capitalinos este sábado

Tegucigalpa, Honduras.-Varios sectores de la capital hondureños se vieron afectados por las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias que han azotado la capital este sábado 4 de octubre.

Una fuerte tormenta comenzó a azotar varios sectores de la capital a eso de las 5:00 de la tarde y algunas personas registraron los daños.

En redes circulan videos que muestran como parte de los camerinos dentro del Estadio Nacional Chelato Uclés se encuentran anegados por las filtraciones de lluvia del techo.