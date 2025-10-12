Salud lanza nuevo técnico para fortalecer la atención primaria

Tegucigalpa, Honduras.- Con el objetivo de fortalecer el sistema sanitario hondureño, las autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal) crearon una nueva oferta académica. Se trata del Técnico en Promoción de Atención Primaria en Salud, que formará a personal calificado en promoción de la salud, prevención de enfermedades y fortalecimiento comunitario, bajo el enfoque de atención primaria en salud renovada. El viceministro de Salud, Brian Erazo, explicó que este programa responde a la necesidad de personal certificado que refuerce la base del sistema público.

“Con esta currícula estamos fortaleciendo la base del sistema sanitario nacional, garantizando que las comunidades urbanas, rurales e indígenas cuenten con promotores preparados, con enfoque en equidad, interculturalidad, salud mental y determinantes sociales de la salud”, subrayó. El programa estará respaldado por los Centros de Formación de Recursos Humanos en Salud, según informó el funcionario. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. La carrera consta de seis módulos, entre los que resaltan el modelo nacional de salud; salud mental; promoción de la salud; vigilancia; estrategias comunitarias de promoción y prevención; salud familiar, entre otros temas. Además, incluye un año de servicio social comunitario obligatorio, lo que asegura la formación integral y el contacto directo con las realidades locales del país, expresaron las autoridades. Erazo indicó que entre los impactos esperado con la formación se destacan la ampliación de la cobertura de los servicios de atención primaria, la reducción de inequidades sanitarias, la mejora de los indicadores de promoción, prevención y cuidado integral a lo largo del ciclo de vida.