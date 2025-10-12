  1. Inicio
Salud lanza nuevo técnico para fortalecer la atención primaria

Se trata del Técnico en Promoción de Atención Primaria en Salud que se comenzará a impartir desde el 2026 en centros que forman a personal sanitario

  • 12 de octubre de 2025 a las 09:46
El programa consta de seis módulos en los que los estudiantes aprenderán sobre el modelo sanitario, la salud mental y familiar, la promoción y vigilancia de la salud.

Tegucigalpa, Honduras.- Con el objetivo de fortalecer el sistema sanitario hondureño, las autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal) crearon una nueva oferta académica.

Se trata del Técnico en Promoción de Atención Primaria en Salud, que formará a personal calificado en promoción de la salud, prevención de enfermedades y fortalecimiento comunitario, bajo el enfoque de atención primaria en salud renovada.

El viceministro de Salud, Brian Erazo, explicó que este programa responde a la necesidad de personal certificado que refuerce la base del sistema público.

Secretaría de Salud baja meta de vacunación infantil: De 170 mil pasó a 135 mil

“Con esta currícula estamos fortaleciendo la base del sistema sanitario nacional, garantizando que las comunidades urbanas, rurales e indígenas cuenten con promotores preparados, con enfoque en equidad, interculturalidad, salud mental y determinantes sociales de la salud”, subrayó.

El programa estará respaldado por los Centros de Formación de Recursos Humanos en Salud, según informó el funcionario.

La carrera consta de seis módulos, entre los que resaltan el modelo nacional de salud; salud mental; promoción de la salud; vigilancia; estrategias comunitarias de promoción y prevención; salud familiar, entre otros temas.

Además, incluye un año de servicio social comunitario obligatorio, lo que asegura la formación integral y el contacto directo con las realidades locales del país, expresaron las autoridades.

Erazo indicó que entre los impactos esperado con la formación se destacan la ampliación de la cobertura de los servicios de atención primaria, la reducción de inequidades sanitarias, la mejora de los indicadores de promoción, prevención y cuidado integral a lo largo del ciclo de vida.

Honduras tiene 4.6 médicos por cada 10,000 habitantes, la peor cifra de CA

La currícula del programa académico fue desarrollada por la Subsecretaría de Regulación, la Dirección General de Desarrollo del Recurso Humano en Salud y el Departamento de Desarrollo de Competencias del Recurso Humano Institucional de la Sesal.

Se impartirá a partir del 2026 en los centros que forman a personal de salud, indicaron las autoridades sanitarias.

La nueva carrera fue lanzada días después que la Organización Mundial de la Salud indicara a través de un informe que Honduras tiene uno de los sistemas sanitarios más vulnerables de América Latina.

Detalla que la falta de resiliencia en la atención primaria podría provocar pérdidas significativas en vidas y desarrollo económico a largo plazo.

Redacción web
David Zapata
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Con más de 7 años de experiencia en coberturas a nivel nacional, con amplio conocimiento en temas del ramo de la Educación y cambio climático.

