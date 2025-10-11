Guatemala recibe tres hondureños deportados desde Estados Unidos

Ciudad de Guatemala, Guatemala.- Tres ciudadanos hondureños fueron deportados desde Estados Unidos hacia Guatemala como parte del acuerdo entablado por los gobiernos de ambos países en el cual establece que el país centroamericano recibirá a migrantes retornados de distintas nacionalidades.
Los tres hondureños junto a 56 guatemaltecos arribaron al Centro de Recepción de Retornados del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) tras ser deportados desde Dallas, Texas.
Los hondureños luego fueron remitidos al Centro de Atención Migratoria para Migrantes Extranjeros (CAIMEX) para iniciar las diligencias con el fin de trasladarlos a su país de origen.
El pasado 5 de febrero, el presidente guatemalteco Bernardo Arévalo dio a conocer que su país recibiría migrantes retornados.
El acuerdo también contempla aumentar en un 40% la cantidad de vuelos recibidos con migrantes deportados guatemaltecos y de otros países.
No obstante, la relación no implica la suscripción de un acuerdo de tercer país seguro, aseveró Arévalo.
"El tema de ‘País seguro’ no existe, no fue tratado (hoy) ni en título ni en contenido. Lo que tenemos ahora es un nuevo arreglo migratorio", aseguró.
Cabe señalar que Honduras también acordó con la administración estadounidense presidida por Donald Trump, recibir a migrantes deportados originarios de América Latina.
Honduras recibirá exclusivamente a aquellas personas a las que se les denegó su solicitud de asilo en Estados Unidos, explicó Wilson Paz, director del Instituto de Migración de Honduras (INM).
"Es un acuerdo en el cual Honduras se compromete a recibir personas que soliciten refugio en nuestro país. No es recibir migrantes como tal, sino personas que Estados Unidos quizá le denegó el refugio, y que podrían tener una opción de solicitar un refugio en nuestro país, o ya sea cualquier país de los cuales Estados Unidos tenga un acuerdo firmado", señaló a EL HERALDO.