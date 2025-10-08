Segundo tepesiano hondureño detenido permanece en el centro Alligator Alcatraz

Tegucigalpa, Honduras.- La incertidumbre y el miedo se apoderan nuevamente de la comunidad hondureña que estaba amparada bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos, luego de conocerse la detención de un segundo tepesiano tras el vencimiento del beneficio migratorio. El compatriota, originario de Choluteca y residente en West Palm Beach, fue arrestado el pasado viernes y actualmente se encuentra recluido en el centro de detención Alligator Alcatraz, en Florida. La información fue confirmada por Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre, organización que ha estado acompañando los casos de hondureños afectados por la expiración del TPS.

Flores explicó que el detenido enfrenta una audiencia de deportación programada para el 30 de octubre, en la cual un juez determinará si puede permanecer en el país o si será retornado a Honduras. "Estamos muy preocupados porque esta gente está vulnerable. No quería hacer mucha bulla con el caso hasta verificar si las autoridades tienen conocimiento y qué acciones están tomando", expresó Flores. El presidente de la Fundación señaló que este sería el segundo hondureño bajo el amparo del TPS detenido desde que el programa fue cancelado para el país. Aunque el beneficio se mantenía vigente desde 1999, su estatus ha quedado en una etapa de incertidumbre luego de que las extensiones automáticas finalizaran y el futuro del programa quedara en manos de una audiencia judicial prevista para noviembre. "Nosotros estamos tocando el tema con varios congresistas y senadores demócratas para exponer lo vulnerables que están nuestros compatriotas y buscar alternativas. No nos hemos quedado de brazos cruzados", afirmó Flores. La comunidad tepesiana en Estados Unidos vive momentos de tensión. Con más de 55,000 hondureños amparados bajo el TPS, la cancelación del beneficio los coloca en riesgo de deportación si no se logra una nueva extensión o una salida legal permanente. Muchos de ellos han vivido en el país por más de dos décadas, han formado familias y han contribuido activamente a la economía estadounidense.