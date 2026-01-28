Tabla de posiciones de Liga Nacional: Olimpia tropieza y Marathón deslumbra

Tegucigalpa, Honduras.- La jornada 2 del torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras se puso en marcha este miércoles 28 de enero con tres vibrantes partidos. En el primer compromiso del día, Génesis PN recibió a Real España en el estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz. El conjunto aurinegro se impuso 2-1 gracias a un golazo de larga distancia de Darixon Vuelto y otro del nuevo fichaje David Sayago.

Por el lado del equipo local, Bryan Félix descontó para los caninos, que sumaron su segunda derrota al hilo tras haber perdido el fin de semana pasado en su debut frente a a Olimpia. Horas más tarde, el estadio Juan Ramón Brevé fue escenario del choque entre Olancho FC y el actual campeón Olimpia. Los albos se pusieron en ventaja con un certero cabezazo de Jorge Benguché. Sin embargo, los potros reaccionaron rápido y encontraron el empate por medio de Clayvin Zúniga, quien aprovechó un potente remate de Carlos Argueta que no pudo controlar Edrick Menjívar, marcando el 1-1 definitivo. El Marathón recibió al Juticalpa FC en el estadio Francisco Morazán, donde lograron imponerse con doblete de goles de Nicolás Messiniti y un gol de Odín Ramos, para así sumar su primer triunfo de la temporada.

Con estos resultados, Real España se consolidó como líder solitario del campeonato con seis puntos. Olimpia y Marathón, por su parte, se mantienen segundo y tercero con cuatro unidades, mientras que Juticalpa FC se queda con tres unidades en la cuarta posición y sigue metido en la pelea en la parte alta de la tabla. La actividad de la jornada 2 continuará este jueves, cuando CD Choloma reciba a Lobos UPNFM, y Motagua haga su debut en el Clausura 2026 enfrentando a Platense FC en el estadio Nacional Chelato Uclés.

Tabla de posiciones Liga Nacional

Partidos pendientes de la jornada 2