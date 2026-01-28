Fichajes: José Mario Pinto iría a Argentina, Olimpia con alta y Keyrol Figueroa tiene más “novias”

En medio de un clima de tensión dentro del fútbol hondureño, el dirigente de Potros Olancho, Samuel García, volvió a lanzar fuertes acusaciones contra Emilio Izaguirre, actual directivo del Motagua, por el caso de Rodrigo Olivera. “Nosotros solo estamos confiando en el Tribunal Nacional de Arbitraje del Fútbol y en el arbitraje que está designado. Yo solo quiero confiar en el derecho que nos asiste. Caso contrario, cueste lo que me cueste, voy a llegar hasta las últimas instancias. "¿Hasta dónde?" (pregunta del periodista) Hasta la FIFA, para sentar un precedente”, dijo.