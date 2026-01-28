Fichajes: José Mario Pinto iría a Argentina, Olimpia con alta y Keyrol Figueroa tiene más “novias”

Te presentamos las últimas noticias en el mercado de fichajes de Honduras. José Mario Pinto iría a Argentina, Olimpia con fichaje y Keyrol Figueroa tiene más “novias”. Estas son las novedades en el mercado hondureño.
El delantero paraguayo Enrique Borja llegó a Honduras para unirse a las filas del CD Choloma.
Desde Argentina informan que ya hay un acuerdo en la dirigencia del Banfield y Rosario Central por la venta del 80% del pase de Rodrigo Auzmendi, exjugador de Motagua, pero la operación sigue sin cerrarse por cuestiones del contrato del futbolista.
En medio de un clima de tensión dentro del fútbol hondureño, el dirigente de Potros Olancho, Samuel García, volvió a lanzar fuertes acusaciones contra Emilio Izaguirre, actual directivo del Motagua, por el caso de Rodrigo Olivera. “Nosotros solo estamos confiando en el Tribunal Nacional de Arbitraje del Fútbol y en el arbitraje que está designado. Yo solo quiero confiar en el derecho que nos asiste. Caso contrario, cueste lo que me cueste, voy a llegar hasta las últimas instancias. "¿Hasta dónde?" (pregunta del periodista) Hasta la FIFA, para sentar un precedente”, dijo.
El exdelantero de Motagua, Diego Ledesma, fue oficializado como nuevo jugador del Juticalpa FC.
El veterano Wilmer Crisanto fue oficializado como nuevo jugador del Santa Rosa FC de la Liga de Ascenso de Honduras.
Reportes de EE UU indican que Austin FC busca que Joseph Rosales esté al menos hasta junio o toda la temporada de la MLS ante un rumor de interés del West Brom de la segunda división de Inglaterra.
Desde España informan que Kervin Arriaga se mantendrá en el Levante ya que no ha llegado una oferta formal pese al interés mostrado del Genoa de la Serie A.
Desde EE UU detallan que los clubes New York Red Bulls y Charlotte FC de la MLS buscarían el fichaje del delantero hondureño-estadounidense Keyrol Figueroa, sin embargo, su entorno familia quiere que se mantenga en Europa donde varios clubes de primera división le siguen la pista.
El periodista Carlos Prono informó que Banfield de Argentina se encuentra interesado en José Mario Pinto por pedido de Pedro Troglio. En primera instancia están solicitando un préstamo.
Sin embargo, el DT del Olimpia, Eduardo Espinel, dijo este día que no le gustaría que Pinto se fuera ya que una pieza importante en su club y están a pocos días de la serie vs América. Espinel reconoce que sus jugadores también deben salir al extranjero para crecer.
A falta del anuncio oficial, el volante uruguayo Bruno Veglio será nuevo jugador de Olimpia proveniente del Montevideo Wanderes de Uruguay.