Asesinan a hondureño que acababa de ser deportado de Estados Unidos: "Exigimos justicia"

Comayagua, Honduras.- Un hondureño que fue deportado desde los Estados Unidos, fue asesinado a disparos la noche del pasado domingo 15 marzo, en la colonia Milagro de Dios, en Comayagua. Según el reporte preliminar, la víctima respondía en vida al nombre de Darvin Francisco Mejía Canales de 37 años de edad, quien residía en los Estados Unidos, pero que hacía unos dos días fue retornado a su natal Comayagua.

Según el relato de testigos, Mejía Canales fue atacado a disparos por desconocidos en la colonia Milagro de Dios. Aunque fue auxiliado rápidamente y trasladado hacia un centro asistencial de la zona, murió debido a la gravedad de las heridas. Hasta ahora se desconoce el móvil del crimen y el paradero de los hechores, por lo que las autoridades investigan el hecho.

El cadáver del Mejía Canales fue trasladado hacia la morgue capitalina, donde le realizaron la respectiva autopsia. Posteriormente, el cuerpo fue entregado a sus familiares, quienes visiblemente afectados, procedieron a su traslado hacia el municipio de Las Lajas, lugar donde se realizará su velorio y entierro. La muerte del joven ha causado conmoción en Comayagua y en la comunidad hondureña en Estados Unidos. "Exijo justicia para mi primo", clamó uno de sus familiares a través de una desgarradora publicación en redes sociales.