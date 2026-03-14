Luis Aquino había regresado de EE UU y fue víctima de masacre junto al "Cártel del Diablo”

Días antes de la masacre registrada en la aldea El Espino, municipio de Sulaco, en el departamento de Yoro, Luis Omar Aquino Rodríguez y César Mauricio Banegas García habían sido reportados como desaparecidos. ¿Qué se sabe sobre este caso?
Cinco personas perdieron la vida el viernes -13 de marzo-. Los jóvenes se dedicaban a actividades delictivas y eran miembros de la banda criminal conocida como "Cártel del Diablo”, liderada por "El Esteban".
Los fallecidos fueron identificados como César Mauricio Banegas García, de 18 años; Luis Omar Aquino Rodríguez, de 19; Eber Fabricio Zúniga Zepeda, de 22; Santos Javiel González Hernández, de 36.
Esteban Ferrera, de 38 años y líder del "Cártel del Diablo”, supuestamente figuraba en la lista de fallecidos. No obstante, fuentes policiales confirmaron posteriormente que Ferrera no se encontraba entre las víctimas de la masacre.
Versiones indican que Luis Aquino Rodríguez, de 19 años, residía en Estados Unidos y recientemente habría llegado a Honduras. Era presunto miembro del "Cártel del Diablo”, según mencionaron las autoridades.
En fotos compartidas en sus redes sociales se confirma la versión de su residencia en este país, a través de imágenes donde se observa al joven y la vida que llevaba antes de su muerte.
De acuerdo con Wilber Mayes Ríos, portavoz de la Policía Nacional, Luis Aquino y los otros implicados se habrían enfrentado a tiros con un grupo rival que se refugiaba en zonas montañosas del sector debido a la fuerte presencia policial.
En videos compartidos se muestra el cuerpo sin vida de Aquino en el suelo, junto al de otros compañeros, de los cuales uno fue decapitado.
Imagen censurada de cómo fue encontrado el cuerpo de Luis Aquino tras la llegada de las autoridades policiales al lugar.
Los cadáveres fueron localizados en un camino de tierra que conduce hacia la montaña conocida como Portillo del Naranjo, en la ruta que comunica con el sector denominado Los Horcones.
Pese a los intentos del "Cártel del Diablo” por hacer creer que asesinaron a su líder, la Policía ya corroboró que ninguna de las víctimas corresponde a Esteban Ferrera.
Familiares y amigos han lamentado la muerte de Aquino y piden a las personas no difundir el video de su muerte, pues “aumenta el dolor de nosotros como familia”.