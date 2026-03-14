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Luis Aquino había regresado de EE UU y fue víctima de masacre junto al "Cártel del Diablo”

Junto a otros cuerpos mutilados y quemados fue encontrado el cadáver de Luis Aquino, quien recibió varios impactos de bala y portaba una camisa del "Cártel del Diablo”

  • Actualizado: 14 de marzo de 2026 a las 15:03
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Días antes de la masacre registrada en la aldea El Espino, municipio de Sulaco, en el departamento de Yoro, Luis Omar Aquino Rodríguez y César Mauricio Banegas García habían sido reportados como desaparecidos. ¿Qué se sabe sobre este caso?

 Foto: Cortesía
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Cinco personas perdieron la vida el viernes -13 de marzo-. Los jóvenes se dedicaban a actividades delictivas y eran miembros de la banda criminal conocida como "Cártel del Diablo”, liderada por "El Esteban".

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Los fallecidos fueron identificados como César Mauricio Banegas García, de 18 años; Luis Omar Aquino Rodríguez, de 19; Eber Fabricio Zúniga Zepeda, de 22; Santos Javiel González Hernández, de 36.

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Esteban Ferrera, de 38 años y líder del "Cártel del Diablo”, supuestamente figuraba en la lista de fallecidos. No obstante, fuentes policiales confirmaron posteriormente que Ferrera no se encontraba entre las víctimas de la masacre.

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Versiones indican que Luis Aquino Rodríguez, de 19 años, residía en Estados Unidos y recientemente habría llegado a Honduras. Era presunto miembro del "Cártel del Diablo”, según mencionaron las autoridades.

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En fotos compartidas en sus redes sociales se confirma la versión de su residencia en este país, a través de imágenes donde se observa al joven y la vida que llevaba antes de su muerte.

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De acuerdo con Wilber Mayes Ríos, portavoz de la Policía Nacional, Luis Aquino y los otros implicados se habrían enfrentado a tiros con un grupo rival que se refugiaba en zonas montañosas del sector debido a la fuerte presencia policial.

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En videos compartidos se muestra el cuerpo sin vida de Aquino en el suelo, junto al de otros compañeros, de los cuales uno fue decapitado.

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Imagen censurada de cómo fue encontrado el cuerpo de Luis Aquino tras la llegada de las autoridades policiales al lugar.

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Los cadáveres fueron localizados en un camino de tierra que conduce hacia la montaña conocida como Portillo del Naranjo, en la ruta que comunica con el sector denominado Los Horcones.

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Pese a los intentos del "Cártel del Diablo” por hacer creer que asesinaron a su líder, la Policía ya corroboró que ninguna de las víctimas corresponde a Esteban Ferrera.

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Familiares y amigos han lamentado la muerte de Aquino y piden a las personas no difundir el video de su muerte, pues “aumenta el dolor de nosotros como familia”.

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