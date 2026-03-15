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Desconocidos le quitan la vida unos días después de haber sido deportado de Estados Unidos

Sus familiares aseguraron que no tenía enemigos en la comunidad y que desconocían la razones de su muerte

  • Actualizado: 15 de marzo de 2026 a las 12:06
Desconocidos le quitan la vida unos días después de haber sido deportado de Estados Unidos

El cuerpo sin vida de Saúl Sauceda fue ingresado la madrugada de este domingo a Medicina Forense.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Sólo tenía unos días de haber regresado deportado de los Estados Unidos de América; la noche de ayer sábado fue atacado a disparos hasta quitarle la vida.

Se trata de Saúl Roberto Sauceda Flores, de 25 años de edad. El joven originario y residente en el caserío Los Limones, en el municipio de Alauca, habría salido de su casa, para partir junto a varios amigos de la comunidad de Los Limones y en horas de la madrugada fue interceptado por varios sujetos, quienes lo atacaron a disparos.

Los familiares contaron que Saúl Roberto había regresado deportado de los Estados Unidos, recientemente, pero que no tenía enemistades en Los Limones.

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Su cuerpo fue trasladado desde la zona oriental del país, hasta la capital, para realizarle la autopsia respectiva e iniciar el proceso investigativo de ley.

Después de realizados los procedimientos forenses, el cadáver de Saúl Sauceda fue entregado a sus parientes para que fuera retornado a Los Limones, en Alauca.

Hasta el momento, en la zona donde se produjo el crimen, no se han reportado personas detenidas, sospechosas de haber ejecutado el hecho violento.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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