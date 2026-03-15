Desconocidos le quitan la vida unos días después de haber sido deportado de Estados Unidos

Tegucigalpa, Honduras.- Sólo tenía unos días de haber regresado deportado de los Estados Unidos de América; la noche de ayer sábado fue atacado a disparos hasta quitarle la vida.
Se trata de Saúl Roberto Sauceda Flores, de 25 años de edad. El joven originario y residente en el caserío Los Limones, en el municipio de Alauca, habría salido de su casa, para partir junto a varios amigos de la comunidad de Los Limones y en horas de la madrugada fue interceptado por varios sujetos, quienes lo atacaron a disparos.
Los familiares contaron que Saúl Roberto había regresado deportado de los Estados Unidos, recientemente, pero que no tenía enemistades en Los Limones.
Su cuerpo fue trasladado desde la zona oriental del país, hasta la capital, para realizarle la autopsia respectiva e iniciar el proceso investigativo de ley.
Después de realizados los procedimientos forenses, el cadáver de Saúl Sauceda fue entregado a sus parientes para que fuera retornado a Los Limones, en Alauca.
Hasta el momento, en la zona donde se produjo el crimen, no se han reportado personas detenidas, sospechosas de haber ejecutado el hecho violento.