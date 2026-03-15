Desconocidos le quitan la vida unos días después de haber sido deportado de Estados Unidos

Tegucigalpa, Honduras.- Sólo tenía unos días de haber regresado deportado de los Estados Unidos de América; la noche de ayer sábado fue atacado a disparos hasta quitarle la vida.

Se trata de Saúl Roberto Sauceda Flores, de 25 años de edad. El joven originario y residente en el caserío Los Limones, en el municipio de Alauca, habría salido de su casa, para partir junto a varios amigos de la comunidad de Los Limones y en horas de la madrugada fue interceptado por varios sujetos, quienes lo atacaron a disparos.

Los familiares contaron que Saúl Roberto había regresado deportado de los Estados Unidos, recientemente, pero que no tenía enemistades en Los Limones.