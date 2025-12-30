Honduras registra más de 42 mil compatriotas deportados en este 2025

Para 2025 , el INM reporta hasta la fecha 42,000 hondureños retornados, lo que evidencia que, aunque el número es ligeramente inferior al del año anterior, el flujo de deportaciones y retornos se mantiene en niveles elevados.

Según los registros oficiales del Instituto Nacional de Migración (INM), durante 2024 retornaron al país alrededor de 44,000 hondureños , cifra que fue confirmada por el director de la institución, Wilson Paz, luego de que se corrigieran inconsistencias provocadas por problemas en el sistema de registro.

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras continúa registrando un alto número de ciudadanos retornados desde el extranjero, una situación que evidencia la persistencia del fenómeno migratorio y las dificultades estructurales que enfrentan miles de hondureños.

Esta variación mínima entre ambos años confirma que la migración irregular sigue siendo una constante para miles de personas que buscan salir del país en busca de mejores oportunidades.

Los hondureños retornados provienen principalmente de Estados Unidos, México y Guatemala, países que históricamente concentran el mayor número de deportaciones hacia Honduras.

Estados Unidos continúa siendo el principal punto de retorno, seguido por México, donde muchos migrantes son detenidos durante su tránsito, y Guatemala, que funciona como país de paso y retorno inmediato para quienes no logran avanzar en la ruta migratoria.

En cuanto al perfil de las personas retornadas, las estadísticas del INM indican que la mayoría son hombres adultos, seguidos por menores de edad, mientras que las mujeres representan el grupo con menor número de deportaciones.

Este patrón se ha mantenido tanto en 2024 como en 2025 y refleja que la migración continúa siendo predominantemente masculina, aunque con una presencia significativa de niños, niñas y adolescentes, muchos de ellos no acompañados.

Respecto al origen territorial, la mayoría de los hondureños retornados son originarios de los departamentos de Cortés, Francisco Morazán, Yoro, Olancho y Comayagua, zonas que históricamente han registrado altos niveles de migración.

Estas regiones concentran una importante población en edad productiva y enfrentan problemas como desempleo, pobreza, inseguridad y falta de oportunidades, factores que siguen empujando a miles de personas a migrar.

Al comparar los datos de 2024 y 2025, se observa que, pese a una leve reducción en el número total de retornados este año, el fenómeno no muestra una disminución significativa.

Por el contrario, las cifras reflejan una estabilidad en los flujos migratorios, influenciada tanto por las condiciones internas del país como por el endurecimiento de las políticas migratorias en los países de destino, especialmente en Estados Unidos.