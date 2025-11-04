Más de 34 mil hondureños fueron deportados en diez meses de 2025

Tegucigalpa, Honduras.- Al menos 34,220 hondureños fueron retornados a su país entre enero y octubre de 2025, de los cuales el 78,1 % procedía de Estados Unidos, informó este martes el Instituto Nacional de Migración (INM).

Según las cifras oficiales, los retornos de hondureños aumentaron un 22,4 % en comparación con el mismo período de 2024, pasando de 27.961 a 34.220 casos.

El INM detalló que Estados Unidos encabezó las deportaciones, con 26.711 hondureños retornados, equivalentes al 78,1 % del total, en el marco de la política migratoria restrictiva del Gobierno del presidente Donald Trump.

Las autoridades de Tegucigalpa registran que en Estados Unidos viven alrededor de 1,8 millones de hondureños, entre residentes legales e indocumentados, que han escapado por la violencia, la falta de oportunidades laborales, los bajos salarios y la pobreza que afectan a su país.