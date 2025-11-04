¿Cuál es el pronóstico del tiempo para este miércoles 5 de noviembre en Honduras?

El especialista detalló que los oleajes serán de entre 2 y 4 pies en ambas costas, con picos de hasta 5 pies en el Golfo de Fonseca, por lo que recomendó precaución a los pescadores y navegantes.

Flores explicó que estas condiciones se deben a "la humedad proveniente del mar Caribe", lo que provocará precipitaciones leves, principalmente en las zonas norte y oriental del país.

Tegucigalpa, Honduras.- El pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), Jeffrey Flores, informó que para este miércoles 5 de noviembre se esperan lluvias débiles dispersas y chubascos muy aislados en la mayor parte del territorio hondureño.

En cuanto a las temperaturas, el pronosticador señaló que en la región oriental central se registrarán máximas de 26 C° y mínimas de 18 C°.

Para la región central, las máximas alcanzarán los 30 C°, con mínimas de 18 C°, mientras que en la región insular se esperan temperaturas de hasta 30 C° y mínimas de 26 C°.

En el norte, las temperaturas oscilarán entre 30 C° como máximo y 23 C° como mínimo, acompañadas de lluvias débiles.

La región oriental también presentará máximas de 30 C° y mínimas de 18 C°, manteniendo un ambiente cálido durante el día y fresco por la noche.

En el sur del país, las temperaturas serán las más elevadas, con máximas de 36 C° y mínimas de 24 C°, generando un ambiente muy caluroso.

Por último, en la región occidental, Flores indicó que se esperan temperaturas máximas de 28 C° y mínimas de 14 C°, siendo una de las zonas más frescas del país.

"El pronóstico para hoy miércoles 5 de noviembre es el siguiente, debido a la humedad proveniente del mar Caribe, esta semana hará lluvias de débiles dispersas y chubascos muy aislados en la mayor parte del territorio nacional", concluyó el pronosticador de Cenaos.

ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Contenido generado inteligencia artificial, aprobado y editado por un periodista, a partir de audios o boletines de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).