Honduras y Japón firman acuerdo para reducir inundaciones en el Valle de Sula

La firma del acuerdo se realizó en un contexto marcado por los constantes daños que provocan las lluvias en esta región del norte de Honduras, donde cada temporada invernal se registran pérdidas económicas, afectaciones a la infraestructura y miles de familias damnificadas.

El acuerdo contempla una donación de 247 millones de yenes (41.9 millones de lempiras), recursos que serán canalizados a través de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA).

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras y Japón firmaron un Canje de Notas que permitirá ejecutar obras y acciones orientadas a mitigar las inundaciones que afectan de manera recurrente al Valle de Sula , una de las zonas más vulnerables y productivas del país.

El Valle de Sula es considerado un eje clave para la economía nacional, por su actividad agrícola, industrial y comercial.

Los fondos donados por Japón estarán destinados a impulsar proyectos de desarrollo enfocados en la reducción del riesgo de desastres, particularmente en la prevención y mitigación de inundaciones.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Estas acciones buscan fortalecer la capacidad del país para anticipar eventos climáticos extremos y reducir el impacto de las crecidas de ríos y acumulación de aguas en zonas urbanas y rurales.

Durante el acto de suscripción, autoridades hondureñas resaltaron que la cooperación japonesa ha sido determinante en distintos sectores del país, incluyendo infraestructura, educación, salud y medio ambiente.

En el caso del Valle de Sula, el acuerdo apunta a atender una problemática histórica que se ha agravado por el cambio climático y la falta de obras preventivas de largo plazo.

Desde la representación japonesa se destacó que Japón posee amplia experiencia en la gestión del riesgo de inundaciones, especialmente en sistemas de alerta temprana y planificación de medidas preventivas.

Ese conocimiento técnico, sumado a la asistencia financiera, será incorporado en los proyectos que se desarrollen en Honduras como parte de este canje de notas.

El acuerdo también refuerza la relación bilateral entre ambos países, que este año conmemoran 90 años de relaciones diplomáticas.

A lo largo de estas décadas, Japón ha sido uno de los principales cooperantes de Honduras, apoyando iniciativas orientadas al desarrollo sostenible y a la reducción de vulnerabilidades frente a desastres naturales.

El acto participaron el canciller Javier Bu Soto, junto al titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Octavio Pineda, el Embajador del Japón en Honduras, Kazuhiro Nakai; y Yokoo Koji, jefe de Cooperación de JICA Honduras.