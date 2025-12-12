Japón entrega a la Sesal el nuevo Laboratorio Nacional de Vigilancia de la Salud

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal) recibieron oficialmente por parte del Gobierno de Japón el edificio donde funcionará el Laboratorio Nacional de Vigilancia de la Salud. La obra que recientemente se termino de edificar tiene una inversión de 252 millones de lempiras y es parte del apoyo del gobierno japones a Honduras, mediante la cooperación financiera no reembolsable. La ayuda al país es con el objetivo de fortalecer la capacidad de la Secretaría de Salud en cuanto al diagnóstico oportuno de enfermedades contagiosas y robustecer la red nacional de laboratorios.

El Laboratorio Nacional de Vigilancia se constituye como el principal centro de referencia del país, consolidándose como un pilar estratégico para la vigilancia epidemiológica y la protección de la salud pública. Gracias a su capacidad técnica, este laboratorio brindará apoyo supranacional a 14 países de Mesoamérica y el Caribe, reafirmando su rol como laboratorio regional de referencia. Además de la cooperación japonesa, la Sesal destinó una inversión adicional de 100 millones de lempiras para fortalecer el equipamiento, la operatividad y el funcionamiento del nuevo laboratorio, lo que garantiza su sostenibilidad y capacidad de respuesta ante posibles emergencias sanitarias.

El proyecto fue desarrollado a través de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) y construido por empresas japonesas. Consta de tres niveles, alberga diez laboratorios especializados, áreas de capacitación y espacios técnicos y administrativos que cumplen con los estándares internacionales para laboratorios de vigilancia.