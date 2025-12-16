Producción de Honduras registró un crecimiento de 3.6% a octubre 2025

Tegucigalpa, Honduras.- La producción nacional medida a través del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) tuvo un incremento acumulado del 3.6% a octubre pasado, informó el Banco Central de Honduras (BCH).

La mayor contribución a este indicador se ha dado por la intermediación financiera, seguros y fondos de pensiones en específico de 3.1 puntos porcentuales.

La variación interanual del IMAE al décimo mes de este año también fue de 3.6%, coincidiendo con el porcentaje del crecimiento registrado entre enero y octubre de 2025.

“Los principales indicadores macroeconómicos sustentan el dinamismo de la actividad productiva, destacando la evolución favorable de la inversión -en particular la pública-, a lo que se suma el ingreso disponible generado por las remuneraciones y remesas familiares que han permitido incrementar la propensión al consumo de los hogares”, subraya el reporte del ente rector de las políticas monetaria, cambiaria y crediticia del país.

Añade que "resultados que reflejan el impulso reportado en los sectores de servicios, como el comercio y los hoteles, por la demanda generada durante el feriado morazánico. Asimismo, resalta el incremento de la intermediación financiera, los servicios de actividades inmobiliarias, empresariales, de alquiler y los de salud".