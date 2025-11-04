En alerta verde cinco departamentos ante ingreso de nuevo frente frío

Tegucigalpa, Honduras.- Alerta verde para los departamentos de Atlántida, Colón, Cortés, Gracias a Dios e Islas de la Bahía, declaró la tarde de este martes-04 de noviembre- la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).
De acuerdo con la información del comunicado, la alerta estará vigente por un período de 24 horas, a partir de las 6:00 p.m. de este día.
"Según el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), Viento proveniente del mar Caribe producirá precipitaciones débiles, dispersas y chubascos aislados en la mayor parte del territorio nacional, con mayores acumulados en las regiones del norte y oriente del país", indica el comunicado.
Según el pronosticador de turno de Cenaos, Jeffrey Flores, para este miércoles 5 de noviembre se esperan lluvias débiles dispersas y chubascos muy aislados en la mayor parte del territorio hondureño.
Flores explicó que estas condiciones se deben a "la humedad proveniente del mar Caribe", lo que provocará precipitaciones leves, principalmente en las zonas norte y oriental del país.
El especialista detalló que los oleajes serán de entre 2 y 4 pies en ambas costas, con picos de hasta 5 pies en el Golfo de Fonseca, por lo que recomendó precaución a los pescadores y navegantes.
“Hemos tenido el ingreso de aire frío que ya se encuentra sobre el territorio nacional, con temperaturas frescas al amanecer, cielos nublados y lluvias intermitentes en la zona norte. En lugares como La Esperanza, las mínimas han descendido hasta los 12 o 13 grados”, detalló.
Flores señaló que los chubascos y lluvias se mantendrán durante el día y en horas de la noche, acompañados de ráfagas de viento frío.