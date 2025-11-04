En alerta verde cinco departamentos ante ingreso de nuevo frente frío

Tegucigalpa, Honduras.- Alerta verde para los departamentos de Atlántida, Colón, Cortés, Gracias a Dios e Islas de la Bahía, declaró la tarde de este martes-04 de noviembre- la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).

De acuerdo con la información del comunicado, la alerta estará vigente por un período de 24 horas, a partir de las 6:00 p.m. de este día.

"Según el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), Viento proveniente del mar Caribe producirá precipitaciones débiles, dispersas y chubascos aislados en la mayor parte del territorio nacional, con mayores acumulados en las regiones del norte y oriente del país", indica el comunicado.