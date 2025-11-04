  1. Inicio
  2. · Honduras

En alerta verde cinco departamentos ante ingreso de nuevo frente frío

Abundante nubosidad y lluvias de moderadas a fuerte en el litoral norte, centro y oriente del país está dejando un nuevo frente frío que ingresó al territorio hondureño

  • 04 de noviembre de 2025 a las 18:12
En alerta verde cinco departamentos ante ingreso de nuevo frente frío

Los chubascos y lluvias se mantendrán durante el día y en horas de la noche, acompañados de ráfagas de viento frío.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Alerta verde para los departamentos de Atlántida, Colón, Cortés, Gracias a Dios e Islas de la Bahía, declaró la tarde de este martes-04 de noviembre- la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).

De acuerdo con la información del comunicado, la alerta estará vigente por un período de 24 horas, a partir de las 6:00 p.m. de este día.

"Según el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), Viento proveniente del mar Caribe producirá precipitaciones débiles, dispersas y chubascos aislados en la mayor parte del territorio nacional, con mayores acumulados en las regiones del norte y oriente del país", indica el comunicado.

Frente frío deja lluvias intensas y bajas temperaturas en varias zonas del país

Según el pronosticador de turno de Cenaos, Jeffrey Flores, para este miércoles 5 de noviembre se esperan lluvias débiles dispersas y chubascos muy aislados en la mayor parte del territorio hondureño.

Flores explicó que estas condiciones se deben a "la humedad proveniente del mar Caribe", lo que provocará precipitaciones leves, principalmente en las zonas norte y oriental del país.

El especialista detalló que los oleajes serán de entre 2 y 4 pies en ambas costas, con picos de hasta 5 pies en el Golfo de Fonseca, por lo que recomendó precaución a los pescadores y navegantes.

“Hemos tenido el ingreso de aire frío que ya se encuentra sobre el territorio nacional, con temperaturas frescas al amanecer, cielos nublados y lluvias intermitentes en la zona norte. En lugares como La Esperanza, las mínimas han descendido hasta los 12 o 13 grados”, detalló.

Flores señaló que los chubascos y lluvias se mantendrán durante el día y en horas de la noche, acompañados de ráfagas de viento frío.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias