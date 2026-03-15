Matan a balazos a un joven en la colonia Nueva Suyapa de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Un joven perdió la vida de forma violenta, la madrugada de este domingo en la colonia Nueva Suyapa, al oriente de la capital de la República de Honduras.
El suceso violento ocurrió alrededor de las 3:00 de la mañana, en el sector cuatro de la citada colonia, muy cerca del ingreso a este vecindario capitalino, viniendo del anillo periférico.
La Policía Nacional (PN) fue notificada del hecho por los propios vecinos de la zona, quienes avisaron al Sistema de Emergencias 911, de un fuerte tiroteo que se estaba suscitando y que posiblemente había varios muertos.
Al llegar al lugar, los agentes policiales constataron la escena del crimen. El cuerpo estaba tirado en una solitaria y oscura calle, y presentaba perforaciones de armas de fuego.
La víctima
El fallecido fue identificado como Deiby Isaac Hernández Matamoros, de 20 años de edad, residente en el mismo sector cuatro de la colonia Nueva Suyapa, a unos pasos de donde vivía junto a su familia.
Los elementos de Inspecciones Oculares de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), recabaron todas las pesquisas y las evidencias encontradas en la escena del doble crimen.
El cuerpo de Deiby Isaac fue levantado del lugar y trasladado a la morgue del Ministerio Público (MP), para realizar la autopsia médico legal en Medicina Forense.
El féretro con el cadáver de Hernández Matamoros fue retirado de esa ofician médico legal, a las 10:35 de la mañana de este domingo, en esta ciudad capital.
Se conoció extraoficialmente que fueron dos las víctimas del tiroteo; sin embargo, del segundo cadáver no se dieron detalles certeros de su existencia. Si fue que su familia lo retiró del lugar antes de que la Policía llegara a la colonia Nueva Suyapa -como ocurre en algunos casos- o si, en efecto, sólo fue uno el fallecido.
En la morgue del Ministerio Público sólo se registró un ingreso desde esa colonia capitalina.