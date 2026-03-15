Matan a balazos a un joven en la colonia Nueva Suyapa de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Un joven perdió la vida de forma violenta, la madrugada de este domingo en la colonia Nueva Suyapa, al oriente de la capital de la República de Honduras. El suceso violento ocurrió alrededor de las 3:00 de la mañana, en el sector cuatro de la citada colonia, muy cerca del ingreso a este vecindario capitalino, viniendo del anillo periférico. La Policía Nacional (PN) fue notificada del hecho por los propios vecinos de la zona, quienes avisaron al Sistema de Emergencias 911, de un fuerte tiroteo que se estaba suscitando y que posiblemente había varios muertos.

Al llegar al lugar, los agentes policiales constataron la escena del crimen. El cuerpo estaba tirado en una solitaria y oscura calle, y presentaba perforaciones de armas de fuego.

La víctima

El fallecido fue identificado como Deiby Isaac Hernández Matamoros, de 20 años de edad, residente en el mismo sector cuatro de la colonia Nueva Suyapa, a unos pasos de donde vivía junto a su familia. Los elementos de Inspecciones Oculares de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), recabaron todas las pesquisas y las evidencias encontradas en la escena del doble crimen. El cuerpo de Deiby Isaac fue levantado del lugar y trasladado a la morgue del Ministerio Público (MP), para realizar la autopsia médico legal en Medicina Forense.