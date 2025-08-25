A machetazos y disparos matan a un hombre en cerro de colonia Nueva Suyapa

Tegucigalpa, Honduras.- En la mañana de este lunes -25 de agosto- fue encontrado sin vida el cuerpo de un hombre al cual mataron a punta de machetazos y disparos en el cerro La Bandera, ubicado en la colonia Nueva Suyapa de Tegucigalpa.
La víctima, identificada como Jesús Antonio Flores, de 50 años, quedó tendida entre matorrales de una desolada calle de tierra. Se conoció que el hombre laboraba como mecánico.
Según información preliminar, el hombre había huido al ser perseguido por sujetos desconocidos para arrebatarle la vida.
Los malhechores alcanzaron a su objetivo, al cual además de inferirle disparos de arma de fuego, le cortaron la cara con el arma blanca.
A la escena del crimen arribaron agentes de la Policía Nacional para realizar las primeras investigaciones, así como también personal de Medicina Forense para trasladar los restos de Flores a la morgue capitalina.
Violencia en la capital
Desde el pasado viernes 22 de agosto en la capital hondureña se han registrado hechos violentos que atemorizan a la población. En la fecha mencionada, fue asesinado Frank Morris, jefe de inteligencia del Instituto Nacional Penitenciario (INP).
Según captaron cámaras de video en la colonia Los Laureles, Morris había intentado defender a su hija de un aparente asalto perpetrado por individuos a bordo de un Toyota Corolla.
Otro hecho violento fue el hallazgo de la muerte de un hombre y una mujer, presuntamente pareja, quienes presentaban signos de tortura.
Ambas personas fueron encontradas el pasado domingo 24 de agosto en el bulevar Fuerzas Armadas, a cercanías de las gradas que conectan a la colonia Hato de Enmedio.
Uno de los cadáveres quedó abandonado frente a la iglesia Casa de Oración Familiar, mientras que el otro cuerpo lo dejaron a orilla de calle y de una zacatera que se sitúa cerca de una quebrada.