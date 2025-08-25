A machetazos y disparos matan a un hombre en cerro de colonia Nueva Suyapa

Tegucigalpa, Honduras.- En la mañana de este lunes -25 de agosto- fue encontrado sin vida el cuerpo de un hombre al cual mataron a punta de machetazos y disparos en el cerro La Bandera, ubicado en la colonia Nueva Suyapa de Tegucigalpa. La víctima, identificada como Jesús Antonio Flores, de 50 años, quedó tendida entre matorrales de una desolada calle de tierra. Se conoció que el hombre laboraba como mecánico.

Según información preliminar, el hombre había huido al ser perseguido por sujetos desconocidos para arrebatarle la vida. Los malhechores alcanzaron a su objetivo, al cual además de inferirle disparos de arma de fuego, le cortaron la cara con el arma blanca. A la escena del crimen arribaron agentes de la Policía Nacional para realizar las primeras investigaciones, así como también personal de Medicina Forense para trasladar los restos de Flores a la morgue capitalina.

Violencia en la capital