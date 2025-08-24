  1. Inicio
A puñaladas asesinan a una mujer en Ajuterique, Comayagua

Las autoridades investigan el caso. Vecinos aseguran que la joven tuvo una discusión con una amiga y horas después la hallaron muerta

  • 24 de agosto de 2025 a las 15:06
Foto en vida de Fidelina Portillo Hernández, joven hallada muerta en Ajuterique.

 Foto: Cortesía redes sociales.

Comayagua, Honduras.-Una mujer asesinada a puñaladas en la aldea San Isidro, El Cifón, en el municipio de Ajuterique, Comayagua, en la zona central de Honduras.

La fallecida fue identificada como Fidelina Portillo Hernández, quien andaba visitando a una amiga en el sector donde fue encontrada muerta.

De acuerdo con la información preliminar, Fidelina fue hasta la vivienda de una amiga de ella en busca de unos audífonos que había perdido.

Aparentemente, la búsqueda terminó una discusión con su amiga y quien, presuntamente, le habría apuñalado y luego huido de la zona.

El cadáver de la joven quedó tendido en una calle solitaria del sector y fue encontrada por los vecinos de la zona, quienes alertaron del hallazgo del cadáver de una mujer.

Las autoridades informaron que ya están investigando la versión brindada por los vecinos de la zona.

Hasta el momento no hay mayores detalles del hecho.

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

