A puñaladas asesinan a una mujer en Ajuterique, Comayagua

Comayagua, Honduras.-Una mujer asesinada a puñaladas en la aldea San Isidro, El Cifón, en el municipio de Ajuterique, Comayagua, en la zona central de Honduras.

La fallecida fue identificada como Fidelina Portillo Hernández, quien andaba visitando a una amiga en el sector donde fue encontrada muerta.

De acuerdo con la información preliminar, Fidelina fue hasta la vivienda de una amiga de ella en busca de unos audífonos que había perdido.