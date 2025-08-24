Con orificios de bala y su placa puesta: así hallaron carro de asaltantes que mataron a Frank Morris

Con orificios de bala y con la placa puesta fue hallado el vehículo en el que se perpetraron varios asaltos en la capital. En uno de estos atracos, el instructor del Instituto Nacional Penitenciario (INP), Frank Morris, falleció a causa de cuatro impactos de bala. Aquí los detalles del hallazgo del carro.
Las autoridades de la DPI confirmaron a varios medios locales que el vehículo fue encontrado abandonado en un sector de la capital, sin especificar dónde.
El vehículo presenta algunos orificios de bala y varios golpes en los costados.
Además, apareció con las placas, cabe mencionar que en los videos de las cámaras de seguridad el carro no porta estas.
Una de las maneras de identificar el carro fue porque en uno de los videos se puede ver cómo del lado del conductor hay una llanta de repuesto en la parte de enfrente, al igual que este.
En la parte frontal también presentaba varios golpes.
El comisionado de la Policía Nacional, Miguel Martínez Madrid, señaló que estaban en proceso de identificar a los responsables.
Por su parte, la subinspectora Rita Obando adelantó que ya tendrían pista de los implicados.
No obstante, no brindó más detalles para "no entorpecer las investigaciones".
"Creemos que la hipótesis que se está manejando y que es la más fuerte es que se puede descartar de que se le dio muerte por ser oficial de Policía o su cargo dentro el INP", aseveró Madrid.