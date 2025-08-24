  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Con orificios de bala y su placa puesta: así hallaron carro de asaltantes que mataron a Frank Morris

Las autoridades de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) confirmó que ellos tienen en su poder el vehículo que presuntamente fue usado en el asalto en el que murió Frank Morris. Aquí más detalles

  • 24 de agosto de 2025 a las 12:29
Con orificios de bala y su placa puesta: así hallaron carro de asaltantes que mataron a Frank Morris
1 de 10

Con orificios de bala y con la placa puesta fue hallado el vehículo en el que se perpetraron varios asaltos en la capital. En uno de estos atracos, el instructor del Instituto Nacional Penitenciario (INP), Frank Morris, falleció a causa de cuatro impactos de bala. Aquí los detalles del hallazgo del carro.

 Foto: Cortesía DPI | Captura de video
Con orificios de bala y su placa puesta: así hallaron carro de asaltantes que mataron a Frank Morris
2 de 10

Las autoridades de la DPI confirmaron a varios medios locales que el vehículo fue encontrado abandonado en un sector de la capital, sin especificar dónde.

 Foto: Cortesía DPI
Con orificios de bala y su placa puesta: así hallaron carro de asaltantes que mataron a Frank Morris
3 de 10

El vehículo presenta algunos orificios de bala y varios golpes en los costados.

 Foto: Cortesía DPI
Con orificios de bala y su placa puesta: así hallaron carro de asaltantes que mataron a Frank Morris
4 de 10

Además, apareció con las placas, cabe mencionar que en los videos de las cámaras de seguridad el carro no porta estas.

 Foto: Cortesía DPI
Con orificios de bala y su placa puesta: así hallaron carro de asaltantes que mataron a Frank Morris
5 de 10

Una de las maneras de identificar el carro fue porque en uno de los videos se puede ver cómo del lado del conductor hay una llanta de repuesto en la parte de enfrente, al igual que este.

 Foto: Cortesía DPI
Con orificios de bala y su placa puesta: así hallaron carro de asaltantes que mataron a Frank Morris
6 de 10

En la parte frontal también presentaba varios golpes.

 Foto: Cortesía DPI
Con orificios de bala y su placa puesta: así hallaron carro de asaltantes que mataron a Frank Morris
7 de 10

El comisionado de la Policía Nacional, Miguel Martínez Madrid, señaló que estaban en proceso de identificar a los responsables.

 Foto: Captura de video
Con orificios de bala y su placa puesta: así hallaron carro de asaltantes que mataron a Frank Morris
8 de 10

Por su parte, la subinspectora Rita Obando adelantó que ya tendrían pista de los implicados.

 Foto: Captura de video
Con orificios de bala y su placa puesta: así hallaron carro de asaltantes que mataron a Frank Morris
9 de 10

No obstante, no brindó más detalles para "no entorpecer las investigaciones".

 Foto: Captura de video
Con orificios de bala y su placa puesta: así hallaron carro de asaltantes que mataron a Frank Morris
10 de 10

"Creemos que la hipótesis que se está manejando y que es la más fuerte es que se puede descartar de que se le dio muerte por ser oficial de Policía o su cargo dentro el INP", aseveró Madrid.

 Foto: Captura de video
Cargar más fotos