Anciano muere carbonizado dentro de su casa en Puerto Cortés

El Cuerpo de Bomberos halló el cuerpo del hombre de 75 totalmente quemado dentro de un baño de la casa; están investigando qué provocó el siniestro

  • 24 de agosto de 2025 a las 14:01
El cuerpo del hombre fue encontrado dentro del baño.

 Foto: Cortesía Bomberos

Puerto Cortés, Honduras.-Un hombre falleció carbonizado dentro de su casa ubicada en el barrio Marejada, de Puerto Cortés, en el norte de Honduras.

El fallecido fue identificado como Rolando Escobar, de 75 años, quien era conocido en la zona como "El caballo", quien fue encontrado dentro de un baño de la vivienda.

De acuerdo con los vecinos, el hombre llevaba años viviendo solo, pues sus hijos residen en La Ceiba.

Informes preliminares indican que el señor había dejado haciendo una comida y salió a hacer un mandado y cuando regresó vio en llamas su hogar, por lo que decidió entrar para salvar sus cosas.

Por su parte, las autoridades del Cuerpo de Bomberos aseguraron que esta versión aún no está confirmada y que están esperando a que se realice el levantamiento del cadáver para iniciar con las pesquisas del caso.

El hecho ha consternado a todo el barrio, donde querían mucho al señor, pues llevaba muchos años viviendo en el lugar.

