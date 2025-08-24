Anciano muere carbonizado dentro de su casa en Puerto Cortés

Puerto Cortés, Honduras.-Un hombre falleció carbonizado dentro de su casa ubicada en el barrio Marejada, de Puerto Cortés, en el norte de Honduras.

El fallecido fue identificado como Rolando Escobar, de 75 años, quien era conocido en la zona como "El caballo", quien fue encontrado dentro de un baño de la vivienda.

De acuerdo con los vecinos, el hombre llevaba años viviendo solo, pues sus hijos residen en La Ceiba.