Familiares y amigos dan el último adiós a Frank Morris en la capital

Este domingo se lleva a cabo el velorio de Frank Morris, instructor del Instituto Nacional Penitenciario (INP), quien murió en un asalto armado en la colonia Los Laureles

  • 24 de agosto de 2025 a las 10:51
Rodeado de sus amistades y seres queridos, Frank Morris es velado en la capital hondureña. Aquí los detalles sobre el último adiós del instructor del INP:

 Fotos: Cortesía redes sociales
Personal del INP llegó hasta la funeraria donde estaba siendo velado Morris.

 Foto: Cortesía redes sociales
Sus compañeros llegaron con un arreglo de flores para rendir honor a su labor en el INP.

 Foto: Cortesía redes sociales
De igual manera, los familiares y amistades de Morris llenaron de flores sus honras fúnebres en la funeraria San Miguel Arcángel de la capital.

 Foto: Cortesía redes sociales
Además, las autoridades del INP le mostraron sus condolencias a la esposa de Morris.

 Foto: Cortesía redes sociales
El personal con el que laboró los últimos tres años lamenta y condena la manera en como murió.

 Foto: Cortesía redes sociales
Morris falleció luego de haber recibido cuatro disparos en varias partes del cuerpo cuando intentó detener un asalto en el que su hija era la afectada.

 Foto: Cortesía redes sociales
Tres asaltantes se bajaron de un vehículo y comenzaron a quitarles sus pertenencias a los jóvenes que estaban en un local de comida y fue ahí donde Morris resultó herido.

 Foto: Cortesía redes sociales
Hasta el momento no se tienen detalles sobre el paradero de los malhechores, pero se conoció que el carro en el que cometieron los delitos fue abandonado en un punto de la capital.

 Foto: Cortesía redes sociales
El club de motociclistas al que Morris pertenecía está recolectando dinero para poder ayudar a la familia de Morris en este momento tan difícil.

 Foto: Cortesía redes sociales
