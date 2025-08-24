Familiares y amigos dan el último adiós a Frank Morris en la capital

Rodeado de sus amistades y seres queridos, Frank Morris es velado en la capital hondureña. Aquí los detalles sobre el último adiós del instructor del INP:
Personal del INP llegó hasta la funeraria donde estaba siendo velado Morris.
Sus compañeros llegaron con un arreglo de flores para rendir honor a su labor en el INP.
De igual manera, los familiares y amistades de Morris llenaron de flores sus honras fúnebres en la funeraria San Miguel Arcángel de la capital.
Además, las autoridades del INP le mostraron sus condolencias a la esposa de Morris.
El personal con el que laboró los últimos tres años lamenta y condena la manera en como murió.
Morris falleció luego de haber recibido cuatro disparos en varias partes del cuerpo cuando intentó detener un asalto en el que su hija era la afectada.
Tres asaltantes se bajaron de un vehículo y comenzaron a quitarles sus pertenencias a los jóvenes que estaban en un local de comida y fue ahí donde Morris resultó herido.
Hasta el momento no se tienen detalles sobre el paradero de los malhechores, pero se conoció que el carro en el que cometieron los delitos fue abandonado en un punto de la capital.
El club de motociclistas al que Morris pertenecía está recolectando dinero para poder ayudar a la familia de Morris en este momento tan difícil.