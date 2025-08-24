Asesinan a dos jóvenes motociclistas en La Mansión, Guaimaca

Guaimaca, Honduras.- La mañana de este domingo -24 de agosto- se reportó el asesinato de dos jóvenes que se conducían a bordo de motocicletas en el sector de La Mansión, en el municipio de Guaimaca, al norte de Francisco Morazán.
Las víctimas fueron identificadas como Kener Yair Flores, de 19 años de edad, Originario de Guaimaca y Eduar Matute, de 28 años, originario de Campamento.
Uno de los cuerpos quedó tendido sobre una de las motocicletas, mientras que el otro cadáver quedó tendido en la calle, a varios pasos de los automotores.
Miembros de la Dirección Policial de Investigación (DPI) llegaron al lugar para acordonar la escena del crimen e indagar por qué les quitaron la vida a los dos jóvenes.
Habitantes de la zona se encuentran alarmados por el doble asesinato. Por ahora, están a la espera de que miembros de Medicina Forense procedan con el levantamiento.
También se espera que en las próximas horas se puedan conocer más detalles sobre las muertes.