Asesinan a dos jóvenes motociclistas en La Mansión, Guaimaca

Guaimaca, Honduras.- La mañana de este domingo -24 de agosto- se reportó el asesinato de dos jóvenes que se conducían a bordo de motocicletas en el sector de La Mansión, en el municipio de Guaimaca, al norte de Francisco Morazán.

Las víctimas fueron identificadas como Kener Yair Flores, de 19 años de edad, Originario de Guaimaca y Eduar Matute, de 28 años, originario de Campamento.

Uno de los cuerpos quedó tendido sobre una de las motocicletas, mientras que el otro cadáver quedó tendido en la calle, a varios pasos de los automotores.