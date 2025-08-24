  1. Inicio
Asesinan a dos jóvenes motociclistas en La Mansión, Guaimaca

Las víctimas viajaban en motocicletas, las cuales quedaron tiradas en el lugar; las autoridades aún desconocen el móvil de este doble homicidio

  • 24 de agosto de 2025 a las 08:15
Asesinan a dos jóvenes motociclistas en La Mansión, Guaimaca

Le quitan la vida a dos jóvenes en Guaimaca, Francisco Morazán.

Foto: EL HERALDO

Guaimaca, Honduras.- La mañana de este domingo -24 de agosto- se reportó el asesinato de dos jóvenes que se conducían a bordo de motocicletas en el sector de La Mansión, en el municipio de Guaimaca, al norte de Francisco Morazán.

Las víctimas fueron identificadas como Kener Yair Flores, de 19 años de edad, Originario de Guaimaca y Eduar Matute, de 28 años, originario de Campamento.

Uno de los cuerpos quedó tendido sobre una de las motocicletas, mientras que el otro cadáver quedó tendido en la calle, a varios pasos de los automotores.

Miembros de la Dirección Policial de Investigación (DPI) llegaron al lugar para acordonar la escena del crimen e indagar por qué les quitaron la vida a los dos jóvenes.

Las víctimas se transportaban en motocicleta cuando les quitaron la vida.

(Foto: EL HERALDO )

Habitantes de la zona se encuentran alarmados por el doble asesinato. Por ahora, están a la espera de que miembros de Medicina Forense procedan con el levantamiento.

También se espera que en las próximas horas se puedan conocer más detalles sobre las muertes.

