¿Cuántos hondureños nacieron en Nochebuena y Navidad en los últimos 24 años?

<b>Tegucigalpa, Honduras.- </b> Muchos hondureños están ansiosos por celebrar Nochebuena, <b>Navidad </b>y el fin del año 2025 preparándose con los platillos de la época, obsequios y sus estrenos, otros tendrán el agrado de gozar de una doble celebración al ser su natalicio.<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/fotogalerias/entretenimiento/el-significado-del-nacimiento-navideno-origen-e-historia-MM28712538" target="_blank">La Navidad </a>para muchos tiene un profundo significado religioso porque en el cristianismo se le atribuye como la fecha del nacimiento de Jesucristo. Otros sectores de la población ven la Navidad y su víspera como una oportunidad de reencuentro con seres queridos, un momento para compartir, perdonar y sobre todo, amar.