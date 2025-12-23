¿Cuántos hondureños nacieron en Nochebuena y Navidad en los últimos 24 años?

Tegucigalpa, Honduras.- Muchos hondureños están ansiosos por celebrar Nochebuena, Navidad y el fin del año 2025 preparándose con los platillos de la época, obsequios y sus estrenos, otros tendrán el agrado de gozar de una doble celebración al ser su natalicio. La Navidad para muchos tiene un profundo significado religioso porque en el cristianismo se le atribuye como la fecha del nacimiento de Jesucristo. Otros sectores de la población ven la Navidad y su víspera como una oportunidad de reencuentro con seres queridos, un momento para compartir, perdonar y sobre todo, amar.

Más allá de lo que representan estas fechas en gran parte del mundo, a nivel personal para muchos es el doble de especial por sus cumpleaños. En lo que va del siglo XXI, en Honduras nacieron 36,927 personas en Nochebuena, Navidad y fin de año, de acuerdo al análisis de la Unidad de Datos de EL HERALDO Plus sobre las inscripciones de nacimientos por parte el Registro Nacional de las Personas (RNP). Entre el año 2000 a 2024, nacieron 11,987 bebés el 24 de diciembre y otros 11,426 llegaron al mundo el 25 de diciembre, esto de acuerdo a los datos accedidos por medio de la solicitud de información pública SOL-RNP-668-2025. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Sin embargo, ambas fechas son superadas por el 31 de diciembre, día del año en el cual nacieron 12,141 bebés en más de dos décadas.

Nacimientos en Nochebuena

La mayor cantidad de nacimientos en Nochebuena se reportó en los años 2000 (758), 2001 (717) y 2002 (647). En promedio, 558 personas nacen en esta fecha en suelo hondureño. No obstante, a partir de 2021 la cifra fue disminuyendo sin volver a llegar a los 500. En 2023 y 2024, se reportaron 349 y 382 nacimientos de forma respectiva.

Una de las muchas hondureñas que festejan su cumpleaños y Nochebuena al mismo tiempo es Acsa Padilla, enfermera de 28 años, quien para ella este día significa unidad familiar por ambas celebraciones. "Gracias a Dios nací en un hogar en donde ambas familias (materna y paterna) han hecho que ese día especial se sienta como un cumpleaños, ya que para la mayoría solo es Navidad", contó, destacando que tanto ella como su familia disfrutan de esta fecha.

Situación similar vive Perla Hernández, quien cumplirá 21 años este 2025 en un ambiente de espíritu navideña con sus parientes. "Cuando saben que es navidad, automáticamente piensan ´el cumpleaños de Perla´. Saben que hay dos celebraciones, entonces es especial", comentó. Calificó como extraordinario su cumpleaños, pues reflexiona "¿Quién se iba a imaginar que en una fecha en la que todo el mundo está feliz, quiere divertirse y celebrar, mis papás iban a estar en el hospital recibiéndome".

Nacimientos en Navidad

Los datos del RNP reflejan que los primeros tres años del nuevo milenio tuvieron los picos más altos de inscripciones de natalicios en Navidad. En el año 2000 hubo 590, en 2001 se registraron 550 y para el 2002 fueron 552. Al analizar todos los años, el promedio anual de nacimientos en esta fecha es de 457. Al igual que en Nochebuena, en los últimos años las cifran han disminuido. En 2022 hubo 341 nacimientos, otros 302 en 2023 y el año pasado solo nacieron 251 bebés el 24 de diciembre, siendo la cantidad más baja.

Génesis Acosta cumplirá 18 años el 25 de diciembre, y aunque en su caso no siempre puede celebrar con todos sus amigos o parientes, disfruta de la compañía de su hogar "Me parece que tengo un cumpleaños doblemente especial porque creo que es fácil de recordar, y porque no conozco a una sola persona que cumpla el mismo día. Sé que puede haber demasiadas, pero hasta ahora no sé de nadie y me hace sentir que mi cumpleaños es único" expresó. Reveló que a veces le hacen bromas como "¡Qué día fuiste a nacer!", o "¿por qué no te esperaste unos dos días más?", pero estos comentarios son dichos con cariño y aprecio,

Nacimientos en fin de año

Mientras miles de hondureños estaban atentos a la cuenta regresiva del fin de año, muchas madres y padres de familia se encontraban en el hospitalizar para finalizar el año con la llegada de su recién nacido. Los años con más nacimientos en el día 365 (o 366 de ser bisiesto) fueron 2001 con 614, 2002 con 574 y 2015 con 577. El promedio de nacimientos el 31 de diciembre es de 486. El 31 de diciembre también tuvo disminuciones de nacimientos en los últimos cuatro años. En 2021 hubo 486 bebés, en 2022 se inscribió el nacimiento de 415, para 2023 bajó a 349 y en 2024 apenas subió a 382. Isabel Macías es una migrante hondureña radicada en Estados Unidos quien ha aprendido a festejar su cumpleaños estando en otra nación. Al principio cuando migró sentía nostalgia, pero logró encontrar la armonía y felicidad. "Lo celebro como cualquier día porque además mis amigos y familiares están pendientes que es mi cumpleaños ¡Como olvidar este cumpleaños!", exclamó, agregando que ese día ella es la consentida.

¿Más niños o niñas?

Este rotativo comparó los nacimientos por sexo de las tres festividades dicembrinas, siendo datos con poco margen de diferencia. En términos generales, en las tres fechas festivas nacieron 18,751 niños (51%) y 18,176 niñas (49%). El 24 de diciembre es el cumpleaños de 6,804 niñas (49%) y de 6,804 varones (51%). En el caso del 25 de diciembre las cantidad son casi iguales.H ay 5,700 niñas y 5,726 niños, por lo que en términos porcentuales es un 50/50. Respecto a fin de año, hay más niños nacidos un 31 de diciembre, con un total de 6,221. En cuanto a las niñas, se registró hasta 2024 la cifra de 5,920, En otras palabras, 301 niñas menos en comparación a los varones.