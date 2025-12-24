Jeaustin Campos: "No me interesa si es fracaso o no. Déjense de joder"

San Pedro Sula, Honduras.- Jeaustin Campos salió a conferencia de prensa luego de que Real España fuera eliminado de la Triangular camnino a la final del Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras. El DT de La Máquina respondió a las preguntas con un tono seguro y asegurando que la palabra fracaso no le gusta. Además, mandó un claro mensaje a todos aquellos que critican su sistema 3-5-2, ya que no cree que por la forma de jugar que tiene el conjunto aurinegro se la causante de no poder levantar el título en Honduras.

También dejó un recado a la directiva, que si quiere ver a Real España campeón deben traer refuerzos de calidad para sumarlos a la plantilla. Los aficionados también se llevaron parte de la conferencia del entrenador tico. ¿cómo califica el torneo de Real España tras dejar ir una gran oportunidad de seguir peleando por el titulo?

"La verdad es que muy doloroso, a ver, vamos a ir aclarando el panorama. Durante todo el torneo fue de mucha intensidad, el tema siempre fue de mediacancha para adelante, teniamos muchos lesionados y muchachos, como hoy, que tienen buena intensidad, pero que no tienen el regreso. Otra situación que tuvimos es que se tiene la pelota, jugamos bien, fuimos agresivos, tuvimos chances de gol y no las concretamos, por razones que me voy a guardar por que son de camerino, pero que ya lo sabemos y que ya hemos conversado. Hemos competido en los dos torneos, pero si no hay contundencia, sufrimos. Y para los que están hablando y pensando del sistema, con el mismo le metimos tres goles a Motagua hace ocho días, a mi no me venga a decir que el sistema, porque con ese mismo les metimos tres. Con el 3-5-2 hemos sido buenos, le ganamos a Olimpia también, ya dejen las leyendas urbanas y me da pena muchas veces la ignoracia que digan que con línea de 3 es más defensivo, "déjense de joder" y no lo digo por ustedes, es por la gente, hablemos bien. A veces es para defender, pero nuestro jugadores suben a línea de fondo. No me venga a decir eso, simplemente no encontramos el gol y nos meten tantos que nos da pena a nosotros. No tiene nada que ver con el sistema, vamos a reforzar el equipo y puestos que ustedes ya saben". ¿Qué le recomienda a la directiva de Real España para mejorar o llegar a donde se quiere? "En realidad, ya hemos hecho nuestro trabajo, mejoramos la parte nutriconal y ahora tenemos un coach que vino de Costa Rica que desarrolla el liderazgo y objetivos principal. Si no tuvieramos una mentalidad fuerte no jugamos como hoy, otros días no se daban tres pases seguidos. Obvio, todos queremos ser campeones, pero ya lo dije una vez para nosotros golpear y hacerlo fuerte se ocupa presupuesto para traer jugadores de experiencia, hay muy buen plantilla, porque se mira la honestidad y el trabajo que hacen, pero ocupamos más competencia y el presidente Elias Burbara ya lo sabe y que es de los pocos que aparece de los directivos. Ustedes mismos como periodistas saben lo que necesita Real España no puedo tapar el sol con un dedo, lo único que le falta a estos muchachos lo que les falta es la cereza del pastel para cumplir el objetivo. Y quiero que se entienda que es que vamos a sacar a alguien por malo, es que queremos darles competencia en algunos puestos, tener más variantes y más que todo de la zona de volantes para arriba".