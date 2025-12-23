Tristeza en el Real España por quedar eliminados y aumenta la agonía por la copa 13

Real España terminó igualando ante el Motagua y con eso se quedó en el camino por llegar a la final del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras
El portero Onán Rodríguez quedó totalmente afectado luego de que el Real España se despidiera del torneo Apertura de la Liga Nacional.
El Real España llegaba con la obligación de ganar ante Motagua para llegar con posibilidades de estar en la final del torneo Apertura, claro, tenía que ganar a Olimpia en el Nacional
Los jugadores del Real España terminaron afectados, Franklin Flores, uno de los referentes del equipo 'aurinegro' lo dejó demostrado.
Real España lleva ya ocho años sin celebrar un título, razón por la que los jugadores se veían más afectados.
Jeaustin Campos se fue al centro del campo a tratar de motivar a los suyos aún sabiendo que ya estaban eliminados.
Mientras Motagua 'celebraba' que cerró con la frente en alto, ya que llegaba eliminado a este juego, los de Real España sufrian por poder ganar en su casa.
Real España comenzó esta triangular perdiendo ante Olimpia, luego se impuso de visita ante Motagua y esta vez igualó en la vuelta.
Los de Motagua se despiden del torneo, este era su último juego, Real España ya eliminado le toca visitar a Olimpia este fin de semana.
Ahora la final del torneo Apertura será entre los dos equipos que terminaron en la cima de la tabla; Olimpia y Marathón.
Los jugadores del Real España se vieron afectados tras el gol de Carlos Mejía al minuto 85 que los alejó de la final.