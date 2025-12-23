Real España no pudo ante Motagua y le ceden el boleto a Olimpia a la final

San Pedro Sula, Honduras.- El Estadio Morazán fue escenario de un duelo cargado de tensión y dramatismo entre Real España y Motagua, un empate que terminó siendo amargo para la Máquina y decisivo para el desenlace del torneo.

El 1-1 final dejó a los aurinegros eliminados de la competencia, confirmando que Olimpia y Marathón serán los protagonistas de la gran final del Apertura.

Desde los primeros minutos, Real España mostró su urgencia. Al 4’, Jack Baptiste se quitó una marca y sacó un potente derechazo que pasó besando el travesaño de Marlon Licona, avisando temprano las intenciones del local. Apenas tres minutos después, Roberto Osorto tuvo una ocasión clara al quedar solo en el área, pero su remate de cabeza se fue por arriba, desperdiciando una oportunidad de oro.

Motagua reaccionó con el paso de los minutos y al 28' generó peligro mediante un tiro libre de Rodrigo Gómez, que pasó por encima de la portería defendida por Onan Rodríguez. Sin embargo, el cierre del primer tiempo fue dominado por Real España, que encontró en Licona a su principal obstáculo tras una mano salvadora al 41' luego de un potente remate de Nixon Cruz. La jugada clave llegó al 42', cuando el árbitro sancionó penal a favor de Real España tras un leve contacto de Rodrigo Gómez sobre Jack Baptiste. Jhow Benavídez asumió la responsabilidad y no falló, colocando el balón al costado izquierdo de Licona para el 1-0 que devolvía la esperanza a la afición aurinegra.

En el complemento, Motagua adelantó líneas y buscó el empate con insistencia. Al 77’, Zapatilla Mejía robó la pelota a Daniel Aparicio y quedó mano a mano, pero Onan Rodríguez respondió con un atajadón espectacular para mantener con vida a Real España. La polémica apareció al 83’, cuando Óscar Padilla anotó lo que parecía ser un gol legítimo para los azules, pero el asistente levantó la bandera, desatando reclamos en el banquillo visitante. Motagua no bajó los brazos y encontró su premio al 86’. Zapatilla Mejía, esta vez sí, soltó un soberbio zurdazo tras un preciso centro de Clever Portillo para decretar el 1-1 definitivo. El gol fue un golpe letal para Real España, que con el empate quedó eliminado, mientras que el resultado selló oficialmente la gran final del torneo Apertura entre Olimpia y Marathón.

Alineaciones