Con disparos en la cabeza y signos de tortura hallaron a pareja en bulevar Fuerzas Armadas

  • 24 de agosto de 2025 a las 08:57
Este domingo -24 de agosto- aparecieron los cuerpos de un hombre y una mujer, presuntamente pareja, en frente de una iglesia en el bulevar Fuerzas Armadas, en las cercanías de las gradas del Hato de Enmedio, en la capital. A continuación las imágenes del terrible hallazgo.

Foto: Estalin Irías / EL HERALDO
Por ahora se desconoce la identidad de ambas víctimas. La mujer vestía un pantalón de dormir y una camisa negra, mientras que el hombre vestía pantalón oscuro, una camiseta amarilla y tenis negros.

Foto: EL HERALDO
Uno de los cadáveres quedó tendido justo en frente de la iglesia Casa de Oración Familiar.

Foto: EL HERALDO
El otro cuerpo quedó entre la orilla de la calle y un matorral que conduce a una quebrada oculta del sector.

Foto: Estalin Irías / EL HERALDO
Personas que transitaban por la zona a tempranas horas del domingo, alertaron a las autoridades tras encontrar los cadáveres.

 Foto: EL HERALDO
Según el reporte preliminar de las autoridades, tanto el hombre como la mujer presentaban heridas de bala en la cabeza.

Foto: EL HERALDO
La mujer tenía las manos atadas con una faja y los pies atados con un cable.

Foto: Estalin Irías / EL HERALDO
Miembros de la Dirección Policial de Investigación (DPI) acordonó la escena para realizar las indagaciones correspondientes.

Foto: Estalin Irías / EL HERALDO
Aún se desconoce el móvil del doble homicidio y las circunstancias exactas, pues no había casquillos de bala en la zona.

 Foto: Estalin Irías / EL HERALDO
De manera preliminar se presumen que las víctimas fueron asesinadas en otro lugar y luego tiradas frente a la iglesia.

Foto: EL HERALDO
Sin embargo, las autoridades abrieron una investigación para determinar el móvil del doble homicidio y dar con el paradero de los hechores.

Foto: EL HERALDO
Un equipo de Medicina Forense llegó para realizar el respectivo levantamiento de los cuerpos y su traslado hacia la morgue capitalina para efectos de autopsia e identificación.

Foto: Estalin Irías / EL HERALDO
Mientras tanto, los vecinos de la zona se encuentran alarmados por la violenta escena.

Foto: EL HERALDO
Además, instan a las autoridades a reforzar los patrullajes para evitar el incremento de violencia u muertes en la capital y diversas regiones del país, arguyendo que "todos los días hay muertos".

Foto: EL HERALDO
