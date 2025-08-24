Con disparos en la cabeza y signos de tortura hallaron a pareja en bulevar Fuerzas Armadas

Este domingo -24 de agosto- aparecieron los cuerpos de un hombre y una mujer, presuntamente pareja, en frente de una iglesia en el bulevar Fuerzas Armadas, en las cercanías de las gradas del Hato de Enmedio, en la capital. A continuación las imágenes del terrible hallazgo.
Por ahora se desconoce la identidad de ambas víctimas. La mujer vestía un pantalón de dormir y una camisa negra, mientras que el hombre vestía pantalón oscuro, una camiseta amarilla y tenis negros.
Uno de los cadáveres quedó tendido justo en frente de la iglesia Casa de Oración Familiar.
El otro cuerpo quedó entre la orilla de la calle y un matorral que conduce a una quebrada oculta del sector.
Personas que transitaban por la zona a tempranas horas del domingo, alertaron a las autoridades tras encontrar los cadáveres.
Según el reporte preliminar de las autoridades, tanto el hombre como la mujer presentaban heridas de bala en la cabeza.
La mujer tenía las manos atadas con una faja y los pies atados con un cable.
Miembros de la Dirección Policial de Investigación (DPI) acordonó la escena para realizar las indagaciones correspondientes.
Aún se desconoce el móvil del doble homicidio y las circunstancias exactas, pues no había casquillos de bala en la zona.
De manera preliminar se presumen que las víctimas fueron asesinadas en otro lugar y luego tiradas frente a la iglesia.
Sin embargo, las autoridades abrieron una investigación para determinar el móvil del doble homicidio y dar con el paradero de los hechores.
Un equipo de Medicina Forense llegó para realizar el respectivo levantamiento de los cuerpos y su traslado hacia la morgue capitalina para efectos de autopsia e identificación.
Mientras tanto, los vecinos de la zona se encuentran alarmados por la violenta escena.
Además, instan a las autoridades a reforzar los patrullajes para evitar el incremento de violencia u muertes en la capital y diversas regiones del país, arguyendo que "todos los días hay muertos".