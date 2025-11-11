Familiares reclaman cuerpo de Claudia, asesinada y enterrada por "El Tatuado"

Tegucigalpa, Honduras.- Consternados, los familiares reclamaron este martes el cuerpo de Claudia Inés Aceituno Cáceres de 38 años de edad, después de practicarle la autopsia en la morgue de Medicina Forense. El lunes, personal del Ministerio Público, Medicina Forense y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) exhumó el cadáver de la mujer que fue encontrado semienterrado en una vivienda de la colonia Nueva Suyapa, en la capital a manos de su pareja sentimental Yeiker Sosa, alias "El Tatuado". Isa Alvarado, vocera de Medicina Forense, manifestó que el cuerpo de Claudia Aceituno fue exhumado hasta ayer lunes, luego de recibir la orden judicial correspondiente. “El juez ordenó al personal del laboratorio de Identificación Humana extraer los restos del agujero donde fue encontrada”.

"La joven ingresó a esta morgue en calidad de supuesta Claudia Aceituno Cáceres. Se le practicó la autopsia médico-legal y fue identificada a través de los análisis correspondientes de manera científica y fue entregada a los familiares", dijo Alvarado. Detalló que debido al avanzado estado de descomposición del cuerpo, un especialista en odontóología forense fue el responsable de realizar el proceso de identificación del cadáver mediante un cruce de información con los familiares". "El odontólogo forense realizó la entrevista a los familiares y el cruce de información dio positivo, por lo que se procedió a realizar la entrega del cuerpo a los familiares", prosiguió la vocera de la morgue capitalina.