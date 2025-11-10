Cadáver de Claudia Aceituno aún no ha sido exhumado

Tegucigalpa, Honduras.-Pese a que el cadáver de Claudia Aceituno fue encontrado la tarde del pasado domingo 9 de noviembre, aún no ha sido exhumado por las autoridades.
Hasta el momento, los médicos forenses, quienes realizarán la exhumación del cuerpo, siguen sin llegar a la vivienda donde fue hallado en la aldea Suyapa, de la capital, pese a que dijeron que llegarían a las 9:00 de la mañana.
"Estamos esperando, dijeron que ya venían, ya vinieron a traer las firmas de todos nosotros y dijeron que iban a venir como a las 9 dijeron", aseguró Víctor Aceituno, padre de Claudia.
Se desconocen los motivos por los cuales las autoridades de la morgue capitalina aún no llegan hasta la vivienda para poder exhumar los restos de Aceituno.
Estuvo enterrada tres meses
De acuerdo con los relatos de los familiares, hace tres meses dieron el reporte de la desaparición de Claudia Aceituno y, junto a su esposo, comenzaron la búsqueda.
El hallazgo se produjo en horas de la tarde del domingo, meses después de la última vez que la vieron con vida, cuando el hermano de Claudia decidió ingresar a la casa, tras notar que un fuerte olor salía de uno de los cuartos de la vivienda.
“Mi hermano rompió la puerta, entró y la encontró debajo de una lámina. Nosotros pensamos que el mal olor era por comida podrida, pero no sabíamos que estaba ahí”, relató uno de los hermanos entre lágrimas.
“Fuimos a poner la denuncia y la Policía no hizo caso, y estas son las consecuencias. Ahora esperemos que se haga justicia por mi hermana, que no quede impune”, expresó el hermano de la víctima, visiblemente indignado.
Pareja de Aceituno es el principal sospechoso
El principal sospechoso del crimen, según los familiares, es la pareja sentimental de Claudia, conocido como “El Tatuado”, quien incluso participó en las jornadas de búsqueda y llegó a la morgue fingiendo no saber nada sobre su paradero.
“Nosotros sospechamos de él desde el inicio. Mi mamá puso la denuncia, pero la Policía dijo que no podía hacer nada porque no teníamos pruebas contundentes. Ahora ya es tarde”, lamentó el familiar, asegurando que el sospechoso habría intentado ocultar el olor del cuerpo utilizando cloro y cal.