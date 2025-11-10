Cadáver de Claudia Aceituno aún no ha sido exhumado

Tegucigalpa, Honduras.-Pese a que el cadáver de Claudia Aceituno fue encontrado la tarde del pasado domingo 9 de noviembre, aún no ha sido exhumado por las autoridades.

Hasta el momento, los médicos forenses, quienes realizarán la exhumación del cuerpo, siguen sin llegar a la vivienda donde fue hallado en la aldea Suyapa, de la capital, pese a que dijeron que llegarían a las 9:00 de la mañana.

"Estamos esperando, dijeron que ya venían, ya vinieron a traer las firmas de todos nosotros y dijeron que iban a venir como a las 9 dijeron", aseguró Víctor Aceituno, padre de Claudia.

Se desconocen los motivos por los cuales las autoridades de la morgue capitalina aún no llegan hasta la vivienda para poder exhumar los restos de Aceituno.