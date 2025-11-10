Salía a comprar aromatizantes y cal: así habría ocultado “El Tatuado” el cuerpo de Claudia

A medida que avanzan las investigaciones, el caso de Claudia Aceituno se asemeja a una película de terror, desde la forma en que ocultaron su cuerpo hasta el perfil del sospechoso.
Su familia jamás imaginó que Claudia estaría enterrada en un cuarto de su vivienda, en la Aldea Suyapa, de Tegucigalpa, donde solo su pareja tenía acceso. Por la forma en que él actuaba, nunca pensaron que pudiera haberle hecho daño.
El cuerpo de Claudia Aceituno permaneció enterrado durante tres meses y, durante ese tiempo, su pareja participaba en la búsqueda. Su familia visitó hospitales y la morgue. ¿Cómo lo descubrieron?
Ahora que alias “El Tatuado”, pareja de Claudia, fue capturado y acusado como sospechoso de su muerte, muchas cosas comienzan a coincidir, como sus extrañas compras.
Vecinos aseguran que el sospechoso salía “todos los días a comprar cal y detergente” a la pulpería, además de usar aromatizantes para el piso, lo que le habría ayudado a disimular los malos olores.
Fue el pasado domingo 9 de noviembre cuando el hermano de Claudia se armó de valor y le pidió a “El Tatuado” acceso al cuarto, donde halló el cuerpo de su hermana semienterrado.
Cabe destacar que, antes de la desaparición, la pareja había tenido una fuerte discusión. Se presume que la asesinó a puñaladas o por asfixia.
Los restos de Claudia Aceituno se encuentran en la morgue, donde se le practicará una autopsia para determinar finalmente la causa de su muerte.
Claudia Aceituno era una mujer de 38 años y madre de tres pequeños. La última vez que fue vista fue el 16 de agosto.
La víctima deja tres hijas, todas menores de edad. Se conoció que una de ellas tiene cuatro años y otra siete; ambas están bajo el cuidado de sus familiares.