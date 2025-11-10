  1. Inicio
Salía a comprar aromatizantes y cal: así habría ocultado “El Tatuado” el cuerpo de Claudia

Hecha una osamenta, fue encontrado el cuerpo de Claudia Aceituno, desaparecida hace tres meses. Estaba enterrada en su propia casa y su pareja es el principal sospechoso

  • 10 de noviembre de 2025 a las 08:35
1 de 10

A medida que avanzan las investigaciones, el caso de Claudia Aceituno se asemeja a una película de terror, desde la forma en que ocultaron su cuerpo hasta el perfil del sospechoso.

 Foto: Redes sociales
2 de 10

Su familia jamás imaginó que Claudia estaría enterrada en un cuarto de su vivienda, en la Aldea Suyapa, de Tegucigalpa, donde solo su pareja tenía acceso. Por la forma en que él actuaba, nunca pensaron que pudiera haberle hecho daño.

 Foto: Redes sociales
3 de 10

El cuerpo de Claudia Aceituno permaneció enterrado durante tres meses y, durante ese tiempo, su pareja participaba en la búsqueda. Su familia visitó hospitales y la morgue. ¿Cómo lo descubrieron?

 Foto: Redes sociales
4 de 10

Ahora que alias “El Tatuado”, pareja de Claudia, fue capturado y acusado como sospechoso de su muerte, muchas cosas comienzan a coincidir, como sus extrañas compras.

 Foto: Redes sociales
5 de 10

Vecinos aseguran que el sospechoso salía “todos los días a comprar cal y detergente” a la pulpería, además de usar aromatizantes para el piso, lo que le habría ayudado a disimular los malos olores.

 Foto: Redes sociales
6 de 10

Fue el pasado domingo 9 de noviembre cuando el hermano de Claudia se armó de valor y le pidió a “El Tatuado” acceso al cuarto, donde halló el cuerpo de su hermana semienterrado.

 Foto: Redes sociales
7 de 10

Cabe destacar que, antes de la desaparición, la pareja había tenido una fuerte discusión. Se presume que la asesinó a puñaladas o por asfixia.

 Foto: Redes sociales
8 de 10

Los restos de Claudia Aceituno se encuentran en la morgue, donde se le practicará una autopsia para determinar finalmente la causa de su muerte.

 Foto: Redes sociales
9 de 10

Claudia Aceituno era una mujer de 38 años y madre de tres pequeños. La última vez que fue vista fue el 16 de agosto.

 Foto: Redes sociales
10 de 10

La víctima deja tres hijas, todas menores de edad. Se conoció que una de ellas tiene cuatro años y otra siete; ambas están bajo el cuidado de sus familiares.

 Foto: Redes sociales
