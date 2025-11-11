Cuerpo de Claudia fue sometido a autopsia, pero aún se espera confirmación científica de su identidad

Isa Alvarado, vocera de Medicina Forense , informó que el cadáver fue exhumado hasta ayer, luego de recibir la orden judicial correspondiente. “El juez ordenó al personal de Identificación Humana extraer los restos del agujero donde fue encontrada”, explicó.

Tegucigalpa, Honduras.- El cuerpo de la joven Claudia Aceituno, quien presuntamente fue asesinada y sepultada por su pareja en el interior de su vivienda ubicada en la aldea Suyapa, ya fue sometido a autopsia; sin embargo, las autoridades aún esperan la confirmación del proceso de identificación.

“La joven ingresó a esta morgue en calidad de supuesta Claudia Aceituno Cáceres. Ya se le practicó la autopsia médico-legal y solo se está a la espera de la identificación científica”, detalló Alvarado.

Asimismo, precisó que un odontólogo forense realizará la identificación del cadáver mediante un cruce de información con los familiares. No obstante, no se descarta la necesidad de realizar una prueba de ADN para confirmar plenamente si los restos corresponden a Aceituno.

“Un odontólogo forense realizará una entrevista a los familiares; si el cruce de información da positivo, se procede con la entrega. Si no, se realizaría un examen de ADN, aunque esperamos evitarlo, ya que el laboratorio de serología genética tiene varios casos pendientes”, añadió.

De acuerdo con los relatos de los familiares, desde agosto habían reportado la desaparición de Claudia Aceituno y, junto a su esposo, comenzaron su búsqueda.

El hallazgo se produjo en horas de la tarde del domingo 9 de noviembre, meses después de la última vez que fue vista con vida, cuando el hermano de Claudia decidió ingresar a la casa tras percibir un fuerte olor proveniente de uno de los cuartos.

El principal sospechoso del crimen, según los familiares, es la pareja sentimental de Claudia, conocido como “El Tatuado”, quien incluso participó en las jornadas de búsqueda y se presentó en la morgue fingiendo desconocer su paradero.