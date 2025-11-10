Claudia Aceituno pagó fianza de su pareja por delito de feminicidio y luego él la mató

Madre de tres pequeñas y una mujer luchadora era Claudia Aceituno, quien habría sido asesinada y luego enterrada por su actual pareja. Declaraciones brindadas indican que este habría estado preso por el delito de feminicidio, pero Aceituno le habría ayudado a pagar la fianza. Esto es lo que se sabe:
En horas de la tarde del domingo -9 de noviembre-, fue reportado el hallazgo del cuerpo de Claudia Aceituno, una mujer de 38 años que había sido reportada como desaparecida desde hace al menos tres meses en la Aldea Suyapa, en Tegucigalpa, capital de Honduras.
Según las versiones de los hechos, Aceituno fue encontrada enterrada en su propio cuarto, entre sábanas y bolsas y bajo una lámina, tras presuntamente ser asesinada por su pareja, identificada únicamente como "El Tatuado".
Vecinos indicaron que el presunto asesino utilizaba cal y detergente para evitar que se percibieran olores del cuerpo, con el fin de impedir que alguien descubriera el crimen. "Según parece, este señor es el asesino; él le echa cal para que no se sintieran los olores", relató un vecino.
Aún conviviendo con el cuerpo de ella en la misma casa, "El Tatuado" incluso participó en la búsqueda y llegó a la morgue fingiendo no saber nada sobre el paradero de Claudia.
El padre de la víctima, Víctor Manuel Aceituno, entrevistado por SPDH TV, reveló que "El Tatuado" venía de cumplir una condena "porque había matado a la primera esposa”.
Reveló que la pareja de su hija fue condenada a 30 años de prisión, pero únicamente cumplió 24 años, luego de que ella le ayudara a pagar la fianza. “Sí, (pagó) para que saliera de allá y se fuera con él”.
“Ahora viene a asesinar a la otra, la hija mía”, relató el padre, quien tristemente lamentó que este mismo hombre que la mató fingió buscarla, sabiendo que su cuerpo estaba oculto en la casa.
“Hace como 15 días estuvimos a la par de la puerta, y según lo que dice la Policía, él usaba asistín, cloro y cal para matar el tufo, el mal olor. Nunca se escuchó nada”, recordó el hermano de Claudia.
Según, señaló la hermana de la víctima, dijo que la pareja solía tener discusiones con frecuencia. "Ellos peleaban, ellos peleaban bastante".
Claudia había tenido un conflicto con su pareja días antes de su desaparición, lo que podría estar vinculado al crimen.
"Había tenido un problema, parece que ella lo había golpeado a él, y al siguiente día ella no apareció", mencionó el mismo vecino, indicando que desde entonces comenzó la búsqueda de tres meses.