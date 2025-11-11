Masacre en Yoro estaría relacionada con el narcomenudeo, según hipótesis de la Policía

Morazán, Yoro.- La tranquilidad se interrumpió la mañana del lunes 10 de noviembre en el barrio El Progreso, del municipio de Morazán, Yoro, luego de que un ataque dejara cuatro personas muertas. Las víctimas son Óscar Roberto Melara Botto, de 28 años de edad y sus guardaespaldas, Néstor Lenín Lara Claro, de 26, Carlos Noé Lesama Jiménez, de 43 y José Antonio Pérez Quijada, de 20, quienes fueron abatidos a balazos en un gimnasio. El hecho ocurrió a eso de las 7:00 am, cuando Melara Botto realizaba su rutina de ejercicio en el establecimiento, mientras sus guardaespaldas lo custodiaban.

Eduardo Rivera, subcomisionado de Policía y jefe departamental de Yoro, expresó que el ataque fue perpetrado por dos hombres vestidos como militares y cuatro más que portaban pasamontañas y chalecos antibalas, como los que usan agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), quienes llegaron a bordo de un vehículo Mitsubishi "pick-up" anaranjado. Según explicó Rivera, los seis individuos entraron al gimnasio y, luego de identificar a las víctimas, les dispararon en reiteradas ocasiones hasta acabar con sus vidas, no sin antes apartar a varias personas que estaban ejercitándose en el mismo lugar.

Objetivo del ataque.

El jefe policial manifestó que equipos trabajan en el caso para dar con los responsables. Según explicó, los primeros indicios apuntan a que el objetivo principal de los atacantes era Óscar Roberto Melara Botto, conocido como el Pollo, quien, de acuerdo con registros policiales, estuvo recluido en el centro penal de El Progreso en 2022 por el delito de asesinato, y posteriormente fue liberado. “Todo apunta a que el ataque iba dirigido a Óscar Roberto. Tenemos información de que esta persona se dedicaba al microtráfico en el sector, por lo que esa es la línea de investigación principal, aunque no descartamos también enemistades personales, ya que manejamos que él habría mandado a matar a un hombre en Yoro”, dijo Rivera, y prosiguió: “También entre los fallecidos está el señor Noé Lesama, a quien en una ocasión yo personalmente lo desarmé porque intimidaba a la población”. “Podemos informar que los atacantes no son de esta zona, sino de otro lugar que no podemos especificar, a fin de no entorpecer las investigaciones, mismas que esperamos nos lleven a sus capturas”, agregó. Rivera señaló que en la zona hay cámaras de vigilancia privadas y del sistema 911, las cuales serán analizadas por la DPI para intentar identificar a los responsables. En un comunicado oficial, la Policía Nacional informó que la muerte múltiple estaría relacionada con dos estructuras criminales que operan en la zona y que disputan el control de la venta de drogas. Además, anunció que el municipio será intervenido para reforzar la seguridad y tranquilidad de la población.

Consternación

Familiares de las víctimas llegaron al lugar de los hechos visiblemente consternados. José Rosales, suegro de Lenín Lara, quien era originario de Quimistán, Santa Bárbara, expresó: “Mi yerno era una persona tranquila y trabajadora. Él laboraba en una platanera de Óscar Roberto y desgraciadamente vino porque lo mandaron a dejarle agua a su patrón. Es triste porque deja dos niños pequeños que ahora crecerán sin su papá”.