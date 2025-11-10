Intervienen municipios de Yoro y Morazán tras masacre de cuatro personas dentro de un gimnasio

La Policía Nacional (PN) advirtió que intervendrá los municipios de Yoro y Morazán, en el departamento de Yoro, para investigar la masacre en la que le arrebataron la vida a cuatro personas.
El hecho violento se registró la mañana de este lunes 10 de noviembre, dentro de un gimnasio en la colonia El Progreso, municipio de Morazán, donde se encontraban departiendo las víctimas.
Elementos de la Policía Nacional recibieron una alerta sobre lo ocurrido e inmediatamente se desplazaron hasta la escena del crimen.
Al llegar al lugar, las unidades policiales confirmaron el hallazgo de cuatro hombres muertos por heridas de arma de fuego.
Una de las víctimas fue identificada como Óscar Roberto Melara Botto, alias “El Pollo”, de 28 años, quien era bastante reconocido en el sector.
Según los registros policiales, Melara Botto estuvo recluido en el Centro Penitenciario de El Progreso en el año 2022, tras haber sido condenado por el delito de asesinato.
Los otros tres fallecidos estaban armados y eran presuntos empleados de seguridad del primer occiso.
Las investigaciones preliminares de las autoridades policiales, indican que, el hecho lo provocó una disputa entre dos grupos.
Aparentemente, cinco sujetos fuertemente armados, algunos con vestimenta de militar y otros con indumentaria similar a la de la Agencia Técnica de Investigación Criminal de Hondura (ATIC), irrumpieron en el gimnasio y dispararon sin mediar palabra.
