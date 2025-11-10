  1. Inicio
Intervienen municipios de Yoro y Morazán tras masacre de cuatro personas dentro de un gimnasio

La Policía Nacional (PN) anunció que intervendrá los municipios de Yoro y Morazán para encontrar a los culpables de una masacre de cuatro personas

  • 10 de noviembre de 2025 a las 12:36
Intervienen municipios de Yoro y Morazán tras masacre de cuatro personas dentro de un gimnasio


La Policía Nacional (PN) advirtió que intervendrá los municipios de Yoro y Morazán, en el departamento de Yoro, para investigar la masacre en la que le arrebataron la vida a cuatro personas.

 Foto: Redes sociales



El hecho violento se registró la mañana de este lunes 10 de noviembre, dentro de un gimnasio en la colonia El Progreso, municipio de Morazán, donde se encontraban departiendo las víctimas.

 Foto: Redes sociales



Elementos de la Policía Nacional recibieron una alerta sobre lo ocurrido e inmediatamente se desplazaron hasta la escena del crimen.

 Foto: Redes sociales



Al llegar al lugar, las unidades policiales confirmaron el hallazgo de cuatro hombres muertos por heridas de arma de fuego.

Foto: Redes sociales



Una de las víctimas fue identificada como Óscar Roberto Melara Botto, alias “El Pollo”, de 28 años, quien era bastante reconocido en el sector.

Foto: Redes sociales



Según los registros policiales, Melara Botto estuvo recluido en el Centro Penitenciario de El Progreso en el año 2022, tras haber sido condenado por el delito de asesinato.

 Foto: Redes sociales



Los otros tres fallecidos estaban armados y eran presuntos empleados de seguridad del primer occiso.

Foto: Redes sociales



Las investigaciones preliminares de las autoridades policiales, indican que, el hecho lo provocó una disputa entre dos grupos.

 Foto: Redes sociales



Aparentemente, cinco sujetos fuertemente armados, algunos con vestimenta de militar y otros con indumentaria similar a la de la Agencia Técnica de Investigación Criminal de Hondura (ATIC), irrumpieron en el gimnasio y dispararon sin mediar palabra.

 Foto: Redes sociales





Foto: Redes sociales
