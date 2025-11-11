Asesinan a tres hondureños en Texas, EE UU: los mató un amigo al que habían ayudado y dado refugio

El hecho ocurrió en una empresa de jardinería en San Antonio, Texas, cuando un hombre de 21 años los asesinó a disparos a los tres hondureños. Aquí los detalles de este triple crimen en Texas, Estados Unidos.
Las víctimas fueron identificadas como Selvin Chacón, de 48 años; Karen Bautista, de 24; y Sergio Chacón, de 38, los tres de nacionalidad hondureña.
El asesino fue identificado como José Hernández Galo, de 21 años, quien les disparó dentro de la empresa de jardinería.
Los tres hondureños fueron declarados sin signos vitales. Otros trabajadores que se encontraban en el lugar lograron alertar a las autoridades y huyeron del sitio.
Tras la alerta, en un operativo, los agentes del Departamento de Policía de San Antonio localizaron horas más tarde el cuerpo de Hernández Galo, quien presentaba una herida de bala y, aparentemente, se habría quitado la vida.
Familiares de los hermanos Chacón lamentaron que conocían al agresor y que incluso le habían tendido la mano en varias ocasiones.
Los familiares de las víctimas compartieron que los Chacón habían recibido a Hernández Galo en su propia casa y que fue el mismo Sergio, quien le consiguió empleo en el lugar donde ocurrió la tragedia.
“El muchacho que los asesinó me pidió, junto con su mamá y su papá, que les rentara la recámara. Dormían a la par mía”, contó un cuñado de las víctimas.
Los familiares aseguraron que Hernández Galo habría tenido problemas de adicción, lo que pudo influir en su comportamiento.
La joven Karen Bautista deja en la orfandad a un pequeño de tan solo tres años de edad, identificado como Yoav Isaí.
Los cuerpos de Selvin y Sergio Chacón permanecen en la morgue de San Antonio a la espera de que concluyan los trámites consulares para su repatriación a Honduras.
William McManus, jefe de la Policía de San Antonio, informó que el ataque no fue un hecho aleatorio, aunque el motivo que habría llevado al joven a disparar contra sus compañeros sigue bajo investigación.