Crimen de Olga Lidia Fonseca en Olancho: la hipótesis que apunta a su propia hija y a su yerno

La Policía Nacional de Honduras capturó a una pareja acusada de haberle quitado la vida a Olga Lidia Fonseca, una enfermera que residía en Patuca, Olancho. Lo insólito del caso es que se trata de su propia hija y de su yerno.
Los detenidos eran familiares cercanos a Fonseca. La mujer detenida fue identificada como su hija y el hombre como su yerno.
El primer capturado es un hombre de 21 años, a quien se le acusa por los delitos de asesinato y porte ilegal de arma de fuego. Además, se le investiga por otros delitos cometidos en la zona.
La mujer de 23 años, hija de la señora Fonseca, es señalada por el delito de parricidio en perjuicio de su propia madre.
Los presuntos culpables fueron localizados en el barrio El Centro, sector Palestina, del municipio de Patuca, donde las autoridades lograron su captura después de varias horas de búsqueda.
El hecho violento ocurrió el pasado domingo -9 de noviembre- en el barrio El Centro, municipio de Patuca, departamento de Olancho.
De acuerdo con el informe preliminar, la víctima perdió la vida tras recibir varios impactos de bala luego de una discusión que sostuvo con los ahora detenidos.
Olga Lidia Fonseca era conocida en la zona por dedicarse a la venta de terrenos que promocionaba a través de sus redes sociales.
“Era una persona tranquila, amable, muy trabajadora”, comentó un residente del lugar, refiriéndose a Olga.
Los dos detenidos fueron trasladados bajo custodia policial a las instalaciones de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en Olancho, donde permanecen mientras se continúa con el proceso de investigación. De momento, la principal hipótesis es que el crimen se produjo tras una pelea por causas aún no especificadas.