"Pensamos que el mal olor era por comida podrida": Así descubrieron que Claudia estaba enterrada

El hallazgo de la madre, de 38 años de edad, se produjo el pasado domingo 9 de noviembre en su casa ubicada en la aldea Suyapa, luego de que sus familiares notaran un fuerte olor en el lugar.
“Mi hermano rompió la puerta, entró y la encontró debajo de una lámina. Nosotros pensamos que el mal olor era por comida podrida, pero no sabíamos que estaba ahí”, relató uno de los familiares.
Según reveló el padre de Claudia Aceituno, su yerno, alias “El Tatuado”, ya había estado en la cárcel por haber asesinado a su pareja anterior, e incluso su hija ayudó a pagar la fianza para liberarlo.
“El Tatuado” se mostró dispuesto a apoyar la búsqueda, visitando hospitales y la morgue, aunque después surgieron sospechas por parte de los familiares.
“Nosotros sospechamos de él desde el inicio. Mi mamá puso la denuncia, pero la Policía dijo que no podía hacer nada porque no teníamos pruebas contundentes. Ahora ya es tarde”, lamentó un familiar.
La familia de la víctima relató que quince días antes de hallar el cuerpo habían estado cerca de la puerta del cuarto donde fue hallado la osamenta, pero él usaba aromatizantes, detergente y cal para disimular el mal olor.
El padre de la víctima contó que en el cuarto donde hallaron el cuerpo de su hija había ropa y varias bolsas.
Pese a que el cuerpo fue descubierto el pasado domingo 9 de noviembre, la familia aún esperaba la llegada de Medicina Forense este lunes, y pasado el mediodía no se habían presentado.
Aunque preliminarmente se informó que “El Tatuado” había sido capturado, la subinspectora Dunia Palma aclaró que se espera un dictamen forense para emitir una orden de captura.
“Es hasta el momento en que se realice la exhumación que se confirmará si es el cuerpo de la persona desaparecida”, explicó la subinspectora. El sospechoso, por ahora, solo fue requerido para investigación.