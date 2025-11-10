"El Tatuado" habría sido detenido con otra mujer tras crimen de Claudia; mató a su anterior pareja

¿Era su tercera víctima? Es una de las preguntas que deja el escenario en el que fue detenido Yeiker Sosa, alias "El Tatuado", quien fue capturado en compañía de una mujer tras el hallazgo del cuerpo de Claudia Aceituno, su pareja actual, según lo mencionado por vecinos.
Fue el domingo 9 de noviembre de 2025, en horas de la tarde, cuando se encontró el cuerpo enterrado de Claudia Inés Aceituno Cáceres, una madre de 38 años, quien habría sido asesinada y luego sepultada por su pareja. El hecho violento se registró en la Aldea Suyapa de Tegucigalpa, en la capital de Honduras.
Sus familiares llevaban tres meses buscándola en hospitales, morgues y en postas policiales. En ningún lugar tenían registros de su paradero. Pero el domingo, el hermano de Claudia decidió entrar a su casa y forzar un candado que había sido colocado hacia una de las habitaciones, ahí encontró su cuerpo semienterrado, envuelto en bolsas y sábanas y cubierto con una lámina.
Según lo mencionado por su hermano, nunca sospecharon de Yeiker Sosa, pues él incluso se sumó a todas las labores de búsqueda que realizaron para encontrar a la víctima, por lo que no se imaginaron que fuese él quien le quitó la vida.
Vecinos indicaron que el presunto agresor utilizaba cal y detergente para evitar que se percibieran olores del cuerpo, con el fin de impedir que alguien descubriera el crimen. Iba frecuentemente a comprar esos productos a la pulpería (tienda)
Cuando las autoridades se encontraban en la escena, el presunto asesino llegó a la vivienda acompañado de una mujer, quien no fue identificada. En ese momento fue detenido, según testigos.
Según lo mencionado el día del hallazgo, durante la transmisión del canal HCH, el supuesto autor del crimen “venía en un Uber” y “acompañado de una mujer”, misma versión que fue dicha por uno de los vecinos en el lugar de los hechos.
El padre de la víctima, Víctor Manuel Aceituno, entrevistado por SPDH TV, reveló que "El Tatuado" venía de cumplir una condena "porque había matado a la primera esposa”.
Reveló que la pareja de su hija fue condenada a 30 años de prisión, pero únicamente cumplió 24 años, luego de que ella le ayudara a pagar la fianza. “Sí, (pagó) para que saliera de allá y se fuera con ella”.
“Ahora viene a asesinar a la otra, la hija mía”, relató el padre, quien tristemente lamentó que este mismo hombre que la mató fingió buscarla, sabiendo que su cuerpo estaba oculto en la casa.