"El Tatuado" habría sido detenido con otra mujer tras crimen de Claudia; mató a su anterior pareja

Sus familiares llevaban tres meses buscándola en hospitales, morgues y en postas policiales. En ningún lugar tenían registros de su paradero. Pero el domingo, el hermano de Claudia decidió entrar a su casa y forzar un candado que había sido colocado hacia una de las habitaciones, ahí encontró su cuerpo semienterrado, envuelto en bolsas y sábanas y cubierto con una lámina.