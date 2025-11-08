A disparos le quitan la vida a una mujer en la colonia Nueva Suyapa

Tegucigalpa, Honduras.- En horas de la noche del viernes -7 de noviembre- sicarios le quitaron la vida a una fémina en el sector 1 de la colonia Nueva Suyapa, en Tegucigalpa, capital de Honduras.
El hecho se registró cuando la mujer se encontraba en las afueras de su vivienda, momento en el que fue atacada a disparos por sujetos desconocidos fuertemente armados.
La víctima fue identificada como Maira Xiomara Sierra, de 46 años, cuyo cuerpo quedó tendido en el suelo boca arriba. Su cuerpo presentaba varios impactos de bala.
De manera inmediata, vecinos alertaron a las autoridades de la Policía Nacional, pero al llegar a la escena esta ya no presentaba signos vitales.
Al lugar llegaron miembros de Medicina Forense para realizar el levantamiento cadavérico de la víctima e iniciar con las investigaciones del caso.
Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen, así como la identidad de los malhechores.