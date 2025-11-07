Matan a disparos a un joven en Juticalpa, Olancho

Olancho, Honduras.-Un hombre fue asesinado a disparos la tarde de este viernes 7 de noviembre en el barrio El Portillo, en Juticalpa, Olancho, en el nororiente de Honduras.

El joven fue identificado como Jayson Josué Ruiz, de 20 años de edad, quien era originario de la colonia Solidaridad.

De acuerdo con la información preliminar, el joven estaba en un garaje cuando hombres desconocidos se le acercaron y lo acribillaron a disparos.