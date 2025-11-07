Capturan a menor de 14 años acusado de abusar a otro menor en Choluteca

Choluteca, Honduras.- Agentes policiales detuvieron este viernes a un menor de 14 años durante un operativo realizado en San Marcos de Colón, departamento de Choluteca, acusado de agredir sexualmente a otro menor en el mismo municipio.

El joven, quien también es estudiante, tenía una orden de aprehensión vigente por la infracción penal de "otras agresiones agravadas", emitida el 31 de julio de 2025 por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca y Niñez por Ministerio de Ley.

De acuerdo con el reporte preliminar, el hecho ocurrió el 20 de marzo, cuando la víctima se encontraba sola en su vivienda.