  1. Inicio
  2. · Sucesos

Capturan a menor de 14 años acusado de abusar a otro menor en Choluteca

El menor de 14 años investigado es residente del mismo sector que la víctima, a quien habría abordado y llevado a un lugar apartado, donde ocurrió la agresión

  • 07 de noviembre de 2025 a las 14:53
Capturan a menor de 14 años acusado de abusar a otro menor en Choluteca

El menor fue detenido en San Marcos de Colón y será remitido a las autoridades competentes.

 Foto: Policía Nacional

Choluteca, Honduras.- Agentes policiales detuvieron este viernes a un menor de 14 años durante un operativo realizado en San Marcos de Colón, departamento de Choluteca, acusado de agredir sexualmente a otro menor en el mismo municipio.

El joven, quien también es estudiante, tenía una orden de aprehensión vigente por la infracción penal de "otras agresiones agravadas", emitida el 31 de julio de 2025 por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca y Niñez por Ministerio de Ley.

De acuerdo con el reporte preliminar, el hecho ocurrió el 20 de marzo, cuando la víctima se encontraba sola en su vivienda.

Cuadro a cuadro: joven es asaltado y despojado de L17,000 en Sabá, Colón

El menor investigado, vecino presuntamente de la víctima, la abordó y la llevó a un sitio apartado.

La víctima logró escapar y relató lo sucedido a su madre, quien posteriormente interpuso la denuncia.

El detenido será puesto a disposición de la Fiscalía correspondiente y el proceso continuará bajo los lineamientos de la Ley de Justicia Penal Juvenil.

Hombre disparó contra motocicleta que le rebasó en Copán; una joven murió

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias