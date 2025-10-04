Hondureño golpea a oficiales en centro de inmigración de Texas; podría pasar 20 años en prisión

Según documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el incidente se originó cuando Maradiaga se negó a seguir las instrucciones de un oficial de detención y realizó gestos provocativos, argumentando que los oficiales presentes no eran agentes del ICE.

Texas, Estados Unidos.- Un hombre de nacionalidad hondureña, identificado como Jorge Alberto Maradiaga Carias , enfrenta un proceso de enjuiciamiento federal luego de un violento altercado ocurrido el 28 de septiembre en el Centro de Procesamiento de Inmigración del Condado de Karnes , ubicado a unas 50 millas de San Antonio, Texas , en Estados Unidos.

Durante la confrontación, Maradiaga agarró a un supervisor, lo golpeó en la cabeza y lo inmovilizó con una llave de cabeza.

Además, durante el forcejeo, propinó dos patadas en el costado de la cabeza del primer oficial, una de las cuales lo derribó contra una pared de ladrillo.

El acusado también intentó usar un bote de gas pimienta del supervisor, sin lograrlo.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Otros oficiales acudieron al lugar y finalmente sometieron al hondureño con esposas.

Como resultado del enfrentamiento, los dos oficiales sufrieron lesiones: uno con heridas leves que requirieron tratamiento médico y licencia, y el otro con conmoción cerebral leve.

Maradiaga enfrenta un cargo federal por agresión, resistencia u obstrucción a oficiales federales, que de probarse podría conllevar una sentencia de hasta 20 años de prisión, según las leyes federales de Estados Unidos.