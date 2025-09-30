Alias "Lovo", hondureño acusado de asesinato, es extraditado desde España hacia Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Un ciudadano hondureño acusado de asesinar a un hombre en mayo de 2019 llegó este martes a Honduras, extraditado desde España, donde fue detenido este año.

El hombre, de 29 años, arribó al Aeropuerto Internacional de Palmerola, ubicado a 72 kilómetros al norte de Tegucigalpa, esposado y escoltado por agentes de la Oficina Central Nacional de Interpol Honduras, según un informe de la Policía hondureña.

El sospechoso, alías "Lovo", enfrentará a la justicia hondureña por su presunta responsabilidad en la muerte de Mario de Jesús Euceda, ocurrida el 12 de mayo de 2019 en un barrio de Tegucigalpa.

Según las investigaciones, el día del crimen, el acusado y otro hombre -conocido como alias El Chochi- se desplazaban en motocicleta por un barrio de la capital hondureña y, al acercarse a la víctima, alias Lovo le disparó sin mediar palabra, lo que provocó su muerte inmediata.