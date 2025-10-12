"El sur es clave para el cambio de Honduras": Salvador Nasralla en Choluteca

“El sur es clave para construir el cambio que Honduras necesita”, destacó el presidenciable en San Marcos de Colón, acompañado de su esposa Iroshka Elvir y la candidata a designada presidencial Vera Sofía Rubí, dijo:

Tegucigalpa, Honduras. -El candidato presidencial del Partido Liberal , Salvador Nasralla , se desplazó el fin de semana a la zona sur del país y visitó los municipios de San Marcos de Colón y Santa Ana de Yusguare en Choluteca.

"El sur de Honduras es un territorio clave para construir el cambio” insistió Nasralla con la intensión de unir fuerzas y trabajar desde cada barrio y cada aldea, para un futuro mejor.

El espacio de diálogo, Nasralla escuchó las propuestas y preocupaciones de las bases liberales, reafirmando su compromiso de construir desde abajo hacia arriba la ruta para el desarrollo del Sur.

La jornada comenzó con una caravana, que recorrió las vías principales del municipio junto a los candidatos a alcaldes de los municipios cercanos y candidatos a diputados: Yury Sabas, coordinador departamental, Jorge Pastrán, y Nahun Calix, alcalde de Marcovia, reflejando unidad, compromiso y cercanía con la gente.

En el municipio de Santa Ana de Yusguare, Nasralla presentó propuestas para fortalecer el empleo, la seguridad y la transparencia, al visitar la comunidad y compartir con vecinos, emprendedores y líderes locales.

“El futuro de Honduras se construye desde sus comunidades. Nuestro compromiso es generar empleo digno, fortalecer la seguridad ciudadana y garantizar un gobierno transparente que rinda cuentas a la gente”, expresó.

La visita formó parte de su recorrido territorial por el departamento de Choluteca, donde escuchó las principales preocupaciones de los pobladores y reafirmó su visión de un país que crezca desde lo local, con políticas públicas que respondan a las necesidades reales de la población.

El encuentro reunió a representantes de productores agrícolas, jóvenes emprendedores, mujeres líderes y familias, que coincidieron en la importancia de apostar por un modelo de desarrollo que priorice la educación, la inversión y el empleo.

Nasralla subrayó que su propuesta busca devolver la confianza en la política a través de la transparencia y la participación ciudadana, garantizando que cada decisión de gobierno esté guiada por el interés público y no por intereses particulares.

La jornada en Santa Ana de Yusguare reflejó el espíritu de cambio que crece en todo el país: un llamado a trabajar unidos para construir un Honduras más segura, más justa y con oportunidades para todos.

En horas de la tarde de este domingo, el también presentador de deportivo visitará la ciudad de La Ceiba, Atlántida, acompañado por los líderes liberales de la zona atlántica.