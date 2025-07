Salvador Nasralla: “Esa postura no fue consensuada conmigo”

Tegucigalpa, Honduras.- Salvador Nasralla, candidato presidencial por el Partido Liberal, se pronunció este miércoles tras las declaraciones de Ana Paola Hall, consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), quien puso a disposición su cargo y aseguró que no se puede sesionar con solo dos consejeros propietarios, a pocos meses de las elecciones generales.

Nasralla, en declaraciones brindadas vía telefónica al noticiero Meridiano de HCH, afirmó: "He dialogado con ella, pero esa postura que hace pública no fue consensuada conmigo. Eso lo ha hecho, me imagino, por su opinión personal o por la opinión de los abogados que están cerca".